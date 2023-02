Bebês órfãos pós-terremoto são levados à capital da Turquia em avião presidencial

Apesar das quase 20 mil mortes após o terremoto que atingiu Síria e Turquia, pequenos respiros estão trazendo esperança aos sobreviventes. Dezesseis bebês que foram encontrados sozinhos com vida entre os escombros serão transportados nesta quinta-feira (9) até Ancara, capital turca.

As crianças, que ficaram órfas após a tragédia, parmaneceram sozinhas por mais de 24 horas. O estado de saúde estável significa, para a primeira dama da Turquia, Emine Erdoğan, uma renovação de esperanças, porque agora as crianças estão “nas mãos seguras do nosso Estado”.

Depois de examinadas e medicadas, as autoridades tentarão identificar e contatar as famílias dos bebês, caso não seja possível, essas crianças entrarão para o sistema de adoção do país.

Diferente das crianças resgatadas com vida de escombros de prédios na região sudeste da Turquia, a expectativa é de que o número de sobreviventes embaixo do concreto e dos ferros retorcidos seja cada veja menor a medida em que os dias passem.

A corrida contra o tempo de turcos e sírios, também atingidos pelo terremoto, é apoiada por países de todo o mundo, que estão enviando equipes de resgate e equipamentos para ajudar na remoção de escombros das construções destruídas.