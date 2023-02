Brasil foi responsável por 66,8% do algodão importado pela China em dezembro

Apesar de nesta semana o algodão brasileiro ter apresentado recuo nas cotações futuras, a fibra segue se destacando no mercado internacional. Conforme dados da Benjing Cotton Outlook Consulting (BCO), em dezembro de 2022, 66,8% do algodão importado pela China veio do Brasil.

As informações são do Boletim de Inteligência de Mercado Abrapa.

Confira os destaques trazidos pelo Boletim de Inteligência de Mercado Abrapa:

Algodão em NY 1 – O contrato Mar/23 fechou ontem a 86,39 U$c/lp (-1,27%).

Algodão em NY 2 – Referência para a safra 2022/23, o contrato Dez/23 era cotado a 86,00 U$c/lp (+0,09%) e o Dez/24 a 82,92 U$c/lp (+0,70%) para a safra 2023/24.

Preços – Ontem (02/02), o algodão brasileiro estava cotado a 100,50 U$c/lp (-100 pts) para embarque em Fev/Mar-23 (Middling 1-1/8″ (31-3-36) posto Ásia, fonte Cotlook). Para embarque em Out-Nov/23 a referência do preço fechou também em 103,00 U$c/lp (-75 pts).

Altistas 1 – O FMI está menos pessimista e, pela primeira vez em um ano, revisou para cima a previsão de crescimento econômico global: 2,9% em 2023.

Altistas 2 – O órgão projetou que o PIB chinês aumentará 5,2% em 2023 com a reabertura da economia após a severa política de Covid-Zero – bem acima dos 4,3% do ano passado. Das economias desenvolvidas, a de pior desempenho é do Reino Unido: retração de 0,6%.

Altistas 3 – O Fed dos EUA apenas aumentou a taxa de juros em 0,25%, chegando a para 4,75%, em linha com as expectativas. Mas o mercado se animou com o comunicado de imprensa do seu Presidente.

Baixistas 1 – As cotações de petróleo tiveram importante queda esta semana após anúncio de altos estoques nos EUA.

Baixistas 2 – Apesar da demanda ter melhorado em relação aos últimos meses de 2022, está ainda tímida e concentrada nos prazos de embarque mais curtos.

Mercado 1 – O ICAC divulgou seus números de fevereiro praticamente sem alterações em relação ao mês anterior, com consumo global projetado em 23 milhões de tons e produção 24,7 milhões de tons.

Mercado 2 – A relação estoque/uso em 22/23 está projetada para 93,9% no final do ciclo, bem maior que os 77,7% de 21/22.

Mercado 3 – A situação de falta de dólares continua impactando negócios no Paquistão e Bangladesh.

China 1 – Em dezembro de 2022, 66,8% do algodão importado pela China veio do Brasil. Do total de 170,9 mil tons da pluma, 114,2 mil tons eram brasileiras. Os dados são da Benjing Cotton Outlook Consulting (BCO).

China 2 – No acumulado do ano, no entanto, o algodão norte-americano ficou à frente do brasileiro.

Bangladesh 1 – Prevendo que a indústria têxtil bengalesa dobre de tamanho nos próximos anos, o presidente da Federation of Bangladesh Chambers of Commerce & Industries (FBCCI), Jashim Uddin, disse que o país ampliará as compras do Brasil.

Bangladesh 2 – A afirmação veio nesta quarta (1º), durante a assinatura de Memorando de Entendimento entre Apex-Brasil e FBCCI. A instituição bengalesa representa 80% das indústrias privadas de Bangladesh.

Parceria 1 – O presidente da Abrapa, Alexandre Schenkel, e o presidente da Apex-Brasil, Jorge Viana, reuniram-se pela primeira vez desde que assumiram seus cargos em janeiro.

Parceria 2 – Viana reconheceu a importância estratégica do programa Cotton Brazil e garantiu sua continuidade. “Queremos fomentar a expansão da cotonicultura e suas exportações”, afirmou.

Parceria 3 – A Apex é importante parceira da Abrapa e da Anea no programa Cotton Brazil, lançado em dezembro de 2019 com a missão de fortalecer a imagem e difundir a fibra nacional nos principais mercados globais.

Sustentável 1 – Somente 5% da área plantada com algodão no Brasil foi irrigada em 2022. O dado é do Databook 2022 do ICAC, publicado em janeiro.

Sustentável 2 – O anuário do ICAC mostra também que o Brasil é o país com maior percentual de lavouras cultivadas em plantio direto: 75%.

Brasil – Exportações 1 – O algodão e o milho são os setores do agronegócio que mais ampliaram suas vendas ao exterior nos últimos 20 anos. Segundo estudo do Insper, ambos produtos tiveram crescimento anualizado de 15% das exportações nos últimos 20 anos.

Brasil – Exportações 2 – O Brasil exportou 124 mil tons de algodão em jan/23. O volume foi 37,8% menor que o total embarcado em Jan/22.

Brasil – Exportações 3 – Apesar da queda dos últimos dois meses, no acumulado de ago/22 a jan/23 (1º semestre do calendário comercial) as exportações somaram 1,08 milhão tons – alta de 4,4% ante mesmo período da temporada passada.

Brasil – Semeadura 2022/23 – Até ontem (02/02): BA (97%); GO (87%); MA (82%), MG (90%), MS (100%); MT (67%); PI (100%); PR (100%), SP (94%). Total Brasil: 75% semeado.

Brasil – Beneficiamento 2021/22 – Brasil: 99,6% beneficiado (só MA não finalizou ainda)