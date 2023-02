Brasil tem mais de 30 praias com acessibilidade para curtir o Carnaval; veja

Ninguém mesmo precisa deixar de aproveitar esse sol de verão, principalmente para recompor as energias do Carnaval. Em todo o Brasil há mais de 30 praias com acessibilidade, permitindo que pessoas com baixa ou nenhuma mobilidade possam curtir o sol e o mar na tranquilidade!

Região Nordeste

Quem está curtindo o frevo pernambucano neste carnaval, vai encontrar boas opções de praias com acessibilidade no estado. Em Recife, a praia de Boa Viagem possui uma estrutura com cadeiras anfíbias e esteira na areia.

Além disso, há três piscinas adaptadas, quadras de vôlei sentado e profissionais como fisioterapeutas e enfermeiros, para atender os visitantes. O acesso é facilmente encontrado e há uma placa do projeto Praia Sem Barreras indicando toda a área atendida.

De Recife, dá para ir curtir também a praia de Porto de Galinhas sem nenhuma dificuldades. Nessa região também há uma estrutura completa do mesmo projeto, Praia Sem Barreiras. O projeto também disponibiliza cadeiras, esteira e profissionais para dar suporte aos turistas.

No Ceará, a Praia de Iracema foi a escolhida para receber o projeto. No Brasil, essa é uma das praias com acessibilidade que necessita de agendamento, para evitar que turistas fiquem sem as cadeiras ou o suporte de profissionais. Você precisa marcar a visita pelo e-mail [email protected] ou na Estação de Fortaleza, na Avenida Beira Mar, 848.

Vivência

Para o cearense e cadeirante Antônio Ribeiro, poder curtir um dia na praia após anos sem pisar na areia foi uma sensação incrível. “Eu passei anos sem conseguir aproveitar a praia. E eu moro em uma cidade que tem um dos litorais mais bonitos do Brasil. Hoje eu vou com minha esposa – que também é cadeirante – sem medo”, contou aoSó Notícia Boa.

Também no Nordeste há a praia de Ponta Negra, que oferece acessibilidade aos turistas. Pelo projeto, o banhista com deficiência dispõe de cadeiras que flutuam no mar, além de caiaque e stand up paddle. Também são realizadas atividades esportivas como futebol e vôlei para deficientes.

Região Sudeste

Quem escolheu curtir o carnaval na Cidade Maravilhosa, também poderá usufruir a praia sem preocupação. Em Copacabana, o projeto Praia Para Todos não só gera acessibilidade para quem precisa, como traz uma programação especial para cadeirante, idosos, deficientes visuais, pessoas com distrofias e atrofias, etc.

Outro local que também abraçou a ideias das praias com acessibilidade foi o estado de São Paulo. Ilhabela, Itanhaém, Bertioga e Guarujá são alguns exemplos de locais que o turista pode visitar sem preocupação.

O advogado paulista Eduardo Conrado Silveira possui uma distrofia rara chamada Distrofia Fácio-escapulo-umeral e também já passou pela experiência de aproveitar as praias com acessibilidade. Para ele, é importante que haja uma adaptação de todos os lugares para quem se locomove utilizando cadeiras de rodas.

“É de suma importância que o turismo brasileiro seja mais acessível, e que os hotéis abram os olhos para as necessidades dos deficientes. Só no Brasil estima-se que somos mais de 17 milhões de deficientes”, reforçou Eduardo.

Região Sul

O litoral Sul do Brasil também conta com algumas praias com acessibilidade. Em Balneário Camboriú, voluntários ajudam os turistas a entrarem no mar e se locomoverem pela areia. Também são disponibilizadas cadeiras anfíbias para que não haja nenhum tipo de dificuldade.

No Paraná também há outras praias com a mesma facilidade: Matinhos, Guaratuba e Pontal do Paraná e Santa Helena disponibilizam esteiras e cadeiras especiais para os visitantes. O uso é totalmente gratuito, mas só pode ser feito durante a semana, das 10h às 19h.

No Rio Grande do Sul, várias cidades adaptaram as praias para receber os turistas: Arambaré, Arroio do Sal, Barra do Ribeiro, Capão da Canoa, Imbé e Mostardas possuem trechos com cadeiras e esteiras para os visitantes.

Há mais praias pelo Brasil com essa acessibilidade e torcemos para que, no futuro, todo o litoral do nosso país esteja adaptado para receber turistas, sem nenhum tipo de discriminação!