Bruce Willis é diagnosticado com demência em estágio sem tratamento disponível

Bruce Willis foi diagnosticado com demência frontotemporal. Na tarde desta quinta-feira (16), Emma Heming Willis, mulher do ator, compartilhou um comunicado da família para divulgar a condição médica do astro de Hollywood. Ela também contou que não há tratamento para o estágio a que a doença chegou.

O novo diagnóstico vem cerca de um ano depois de Bruce ter sido diagnosticado com afasia, quando estava com dificuldade na fala. O comunicado da família diz que a condição do ator se agravou e que os médicos chegaram a um diagnóstico mais preciso: a demência frontotemporal, conhecida pela sigla DFT.

“Infelizmente, os desafios com a comunicação são apenas um dos sintomas da doença que Bruce enfrenta. Ainda que seja doloroso, recebemos o diagnóstico mais exato com alívio”, diz o pronunciamento da família Willis.

“DFT é uma doença cruel de que muitos de nós não ouvimos nem falar, mas que pode atingir qualquer um. Para pessoas com menos de 60 anos, DFT é a forma mais comum de demência e, porque o diagnóstico pode demorar anos, DFT é muito mais prevalente do que sabemos. Hoje, não há tratamento para a doença, uma realidade que esperamos que mude nos próximos anos.”

A família Willis disse que Bruce sempre procurou usar a voz dele para ajudar os outros, e é isso que eles querem fazer neste momento. Por isso, decidiram usar a visibilidade do caso para pedir mais atenção para a doença e para as pessoas que sofrem dela.

“Nós ficamos mexidos com o amor que todos vocês compartilharam com o nosso querido marido, pai e amigo durante esse período difícil. A compaixão, compreensão e respeito contínuos de vocês vão possibilitar que nós ajudemos Bruce a ter uma vida o mais plena possível”, conclui o comunicado.