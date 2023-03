Bruce Willis não reconhece mais a mãe e tem comportamento agressivo, diz familiar

O ator Bruce Willis, que sofre com uma demência frontotemporal em estágio sem tratamento disponível, teve uma piora em seu estado de saúde. De acordo com um familiar, o astro de Hollywood não reconhece mais a mãe e apresenta sinais de agressividade.

O cantor Wilfried Gliem é casado com uma prima de segundo grau de Marlene Willis, mãe de Bruce. Em entrevista ao jornal alemão Bild, ele disse que fala com Marlene uma vez por mês, e ela contou sobre a situação do ator de Duro de Matar.

“Ela diz que não tem certeza se o filho ainda a reconhece”, disse Gliem. De acordo com o cantor, a mãe de Willis também relatou que o filho estava “com um comportamento muito lento e sempre com uma leve agressividade”.

A família de Bruce Willis revelou a doença do ator há duas semanas. O novo diagnóstico vem cerca de um ano depois de Bruce ter sido diagnosticado com afasia, quando estava com dificuldade na fala.