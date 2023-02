Brumadinho | MPMG investiga elevação do nível de emergência de barragem

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) informou que instaurou Inquérito Civil para apurar as causas da elevação do nível de emergência da barragem de rejeitos de mineração B1 localizada em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte.

O inquérito foi instaurado por meio da Promotoria de Justiça de Meio Ambiente de Brumadinho e em conjunto com o Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente (Caoma).

A barragem, que até então possuía declaração de condição de estabilidade, foi elevada para o nível 1 de emergência. A Mineração Morro do Ipê S.A assinou, no ano de 2022, Termo de Compromisso com o MPMG para descaracterizar, no menor prazo possível, as suas barragens de rejeitos alteadas à montante de forma a trazer segurança definitiva para a área.

Os promotores de Justiça que conduzem o caso reafirmaram que o MPMG continuará acompanhando, com prioridade, as condições de segurança das barragens do empreendimento com a adoção de todas as medidas que se fizerem necessárias.

A reportagem procurou a mineradora e aguarda retorno.