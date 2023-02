Caminhão ‘Conhecendo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável’ chega em Rondonópolis no sábado (4)

Rondonópolis é uma das 13 cidades que vai receber o Caminhão Conhecendo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs) que integram a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU). A visita do significativo veículo com mensagens ecológicas acontece no próximo sábado (04), quando ele chega à Praça Brasil às 10h e permanece até às 17h, e só será possível por causa de uma parceria entre a Prefeitura Municipal e a Energisa.

No local serão montadas 13 tendas, onde vão ser difundidos os desafios e as propostas dos 17 ODSs por meio de diversas práticas, oficinas de robótica, exposições, rodas de conversa, músicas, dicas de negócios, além da veiculação de vídeos, entre outras atividades voltadas à questão da sustentabilidade ambiental. Também haverá o espaço kids para crianças. Toda a programação é gratuita e a expectativa é de um público de cerca de oito mil pessoas.

Cuidar da mãe Terra para que ela possa se reestabelecer e superar os danos causados por décadas de descaso com a natureza e de devastação ambiental exige de cada indivíduo empenho e adoção de ações conscientes nesse sentido.

Por isso, o secretário de Meio Ambiente, Marcus Vinícius das Neves Lima, comemora a chegada do Caminhão Conhecendo os ODSs: “Essa atração é muito bem-vinda, já que, em nível de Brasil, ainda prevalece uma cultura que insiste em hábitos que negligenciam a relação adequada com os recursos naturais, como acúmulo de lixo, plantio desordenado e falta de conhecimento suficiente sobre os benefícios da reciclagem e do reaproveitamento de produtos, por exemplo. Podemos dizer que, nos últimos anos, houve avanços advindos do uso da tecnologia e da facilidade da comunicação para levar informação às pessoas, mas ainda estamos caminhando a passos lentos”.

Na opinião do secretário, Rondonópolis também tem muito o que aprender, apesar dos progressos feitos se comparada a outros tempos: “A cidade tem se desenvolvido em relação à coleta seletiva e já conta com locais apropriados para destinação de resíduos e materiais descartáveis. O Poder Público tem disponibilizado as ferramentas necessárias tanto para estimular e conscientizar a população sobre assumir um comportamento a favor da natureza, como para coibir aqueles que a degradam. Apesar de ser um trabalho ainda embrionário, hoje, o município contabiliza quatro ecopontos, ações de fiscalização e, quando preciso, de penalização, pois algumas pessoas só colaboram se houver punição”.

Definida como uma série de comportamentos que permitem a melhoria da qualidade de vida da população atual sem retirar recursos das gerações vindouras e com foco na redução das desigualdades, a sustentabilidade social é vetor importante na formulação dos 17 ODSs, que buscam expansão do acesso à saúde, à educação e à alimentação, entre outras necessidades, para um maior número de pessoas.

Entrelaçados, os 17 ODSs interligam os aspectos ambiental, social e econômico e andam pari passu de forma que, em efeito dominó, quando um país consegue atingir um deles, simultaneamente, alcança os outros em uma perspectiva multidimensional.

Erradicação da pobreza, agricultura sustentável e fome zero, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, energia limpa e acessível, trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança global do clima, vida na água, vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes e parcerias e meios de implementação compõem os 17 ODSs.

“A programação é voltada para membros da família de todas as idades e traz uma gama muito grande de temas com abordagem macro sobre os ODSs utilizando estímulos visuais para sensibilizar os receptores das mensagens. As informações são transmitidas por meio de possibilidades tecnológicas que apontam para saúde, educação, ciência e tecnologia, meio ambiente, geração de emprego e renda, agricultura, água, comida, entre outros assuntos”, comenta o biólogo, que é assessor de análise ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), João Fernando Copetti Bohrer, responsável por mediar a vinda do Caminhão a Rondonópolis.

Perceber que o futuro está ao alcance de todos ao imergir em um ambiente híbrido entre o mundo real e o virtual, ou seja, em um metaverso, quando adentrar o caminhão será uma das experiências proporcionadas pela mostra ao público presente. Essa integração entre o físico, palpável, e o digital, intangível, será possível a cada um que colocar os óculos de realidade virtual.

Tornar os conceitos disseminados nos 13 stands práticas rotineiras é possível diante de uma vivência lúdica capaz de gerar uma memória afetiva que fique impregnada naqueles que delas participarem, conforme ressalta João Fernando. Ele defende que ao introjetar conceitos valorosos e assimilar que os recursos disponíveis são limitados, o público abre uma porta para que haja uma transformação de mentalidade e, consequentemente, de comportamento na relação com todo tipo de elemento existente nos locais onde vive.

“Essas experiências virtuais, tecnológicas, fortalecem e contribuem ainda mais o engajamento das crianças com a visualização e a contemplação desse cenário. E dos adultos que, ao saírem da formalidade, do conhecimento gelado, frio, racional e partirem para uma visão singular, mais colorida, uma leitura quente, com uma experiência visual diferenciada, se sentem atraídos para esse novo conhecimento”, reflete o analista ambiental.

Diversos atores contribuíram para a realização da estrutura a ser exposta para visitação. “Integram o projeto as Secretarias Municipais de Educação, de Meio Ambiente, de Agricultura, de Trânsito, além de várias empresas, a exemplo da Rumo, do Sebrae, do Sesc, de cooperativas de reciclagem da cidade e da Universidade Federal de Rondonópolis, entre outros partícipes”, enumera o biólogo.

Vindo de um circuito que teve início no ano passado no Estado de Goiás, o Caminhão Conhecendo os ODSs, esteve em 11 cidades até agora e, depois de Rondonópolis, finaliza seu giro ambiental em Sinop. Já esteve em municípios de Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, Roraima e Amazonas, antes de chegar a Mato Grosso.

Resultado de um debate coordenado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) – órgão da ONU cuja atribuição é erradicar a pobreza e impulsionar o desenvolvimento global – a Agenda 2030 busca soluções para garantir e potencializar a preservação do planeta de maneira harmônica e equilibrada. Após três anos de discussões, em setembro de 2015, ficou pronto o documento “Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável”, constituída de uma declaração, 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável com 169 metas, uma seção sobre meios de executá-la e parcerias a serem firmadas e o esboço para consulta e eventuais adaptações.