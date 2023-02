Caminhoneiro morre após perder o controle, cair em ribanceira e ficar preso às ferragens

Um motorista identificado como José Prado de Lima, 62 anos, morreu após uma carreta cair em uma ribanceira dentro de um pequeno riacho . O acidente aconteceu na noite de domingo (19), na BR-364, após 1 Km de Pedra Preta-MT.

Conforme informações, o motorista ia pegar um carregamento de gados em um município de Mato Grosso para descarregar em um frigorífico no estado de São Paulo, ele seguia sentido Alto Garças/ Pedra Preta, quando perdeu o controle e caiu em uma ribanceira.

No momento do acidente chovia muito e a carreta caiu em pequeno riacho e com o impacto a carroceria esmagou a cabine que encheu rapidamente de água e o motorista ficou preso às ferragens.

O Corpo de Bombeiros de Rondonópolis esteve no local e devido não ter iluminação e a correnteza estar muito forte, após muitas tentativas, eles não conseguiram ter acesso a vítima.

A equipe de resgate reiniciou as buscas na manhã desta segunda-feira (20), bombeiros retiram o corpo de entre ás ferragens e com apoio de guinchos foi possível retirar a carreta do riacho.

Junto com o Corpo de Bombeiros, estavam a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) de Rondonópolis e uma equipe de saúde do município de Pedra Preta.

A pista no local está bloqueada nas duas vias e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) controla o trânsito.