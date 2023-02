Campos do Jordão deve receber 80 mil visitantes no Carnaval

Para quem busca aproveitar a semana do Carnaval, a partir de sexta-feira (17), para fugir do tumulto das praias nessa época do ano, Campos do Jordão é a opção ideal com inúmeros atrativos – que vão da rica gastronomia aos passeios em meio à natureza. A expectativa da Associação Comercial e Empresarial (ACE) é que a cidade receba um público rotativo de cerca de 80 mil visitantes no período.

Segundo o presidente da ACE, Guilherme Centofante, os comerciantes têm boas perspectivas em relação ao feriado. “O verão em Campos do Jordão também é sensacional, um clima gostoso que favorece os passeios aos inúmeros parques e locais ao ar livre. Além disso, temos uma rica gastronomia nacional e internacional e atrativos para todas as idades. Local perfeito para desestressar durante o Carnaval”, afirma.

O setor hoteleiro, acrescenta ele, está bem movimentado e a taxa de ocupação deverá ultrapassar 80% durante o período de Carnaval. Atualmente, a cidade soma mais de 240 meios de hospedagem — entre pousadas e hotéis. “A cidade, como sempre, está preparada para acolher seus visitantes com muito carinho”.