Carnaval interrompe pagamento do Auxílio Brasil e do INSS

Com o feriado de Carnaval, os bancos não vão funcionar segunda-feira (20) e terça-feira (21). O atendimento será retomado na Quarta-Feira de Cinzas (22), a partir das 12h. Por isso, os pagamentos do Auxílio Brasil, que vai mudar de nome para Bolsa Família, e dos benefícios do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) ficam suspensos.

O calendário do Auxílio Brasil será retomado na quarta-feira (22) para os integrantes do programa com final 6 do NIS (Número de Identificação Social). O pagamento continuará de forma escalonada até o dia 28 de fevereiro, para quem tem final 0 do NIS.

Neste mês, além do Auxílio Brasil, parte dos beneficiários recebe também o Auxílio Gás. Ao todo, serão 21,86 milhões de famílias contempladas com a parcela de R$ 600 (veja calendário abaixo).

Já o Auxílio Gás será pago a 5,95 milhões de famílias. O benefício bimestral equivale ao valor da média nacional do botijão de gás de cozinha de 13 kg.

NIS final 1 – 13 de fevereiro

NIS final 2 – 14 de fevereiro

NIS final 3 – 15 de fevereiro

NIS final 4 – 16 de fevereiro

NIS final 5 – 17 de fevereiro

NIS final 6 – 22 de fevereiro

NIS final 7 – 23 de fevereiro

NIS final 8 – 24 de fevereiro

NIS final 9 – 27 de fevereiro

NIS final 0 – 28 de fevereiro

INSS

No caso do INSS, o calendário de pagamentos será retomado na quinta-feira (23). Os segurados recebem conforme o final do cartão, sem considerar o dígito verificador.

As agências bancárias vão ficar fechadas segunda e terça-feira, retomando o atendimento às 12h de quarta-feira (22). Os bancos nas localidades em que as agências fecham normalmente antes das 15h, o início do expediente bancário será antecipado, de modo a garantir o mínimo de 3 horas de atendimento presencial ao público.

A Febraban (Federação Brasileira de Bancos) orienta os clientes a utilizarem preferencialmente os canais digitais, como sites e aplicativo dos bancos, para a realização de transferências e pagamento de contas nos dias em que não houver expediente bancário nas agências.

As contas de consumo (água, energia, telefone etc.) e carnês com vencimento nos dias do feriado poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia útil seguinte (quarta-feira, 22/02). Normalmente, os tributos já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais.

Funcionamento das agências do INSS

As agências do INSS estarão fechadas por causa do feriado de Carnaval nesta segunda-feira (20) e terça-feira (21). Na Quarta-Feria de Cinzas (22), as unidades de atendimento não funcionarão no período da manhã, e atenderão os serviços que estão agendados a partir das 14 horas.

Caso precise de informações, o cidadão pode contar com o atendimento telefônico da Central 135. Pela Central, é possível obter informações sobre benefícios e pagamentos ou conferir o horário de agendamento de atendimento presencial. Os serviços também estão disponíveis MEU INSS (site e aplicativo).