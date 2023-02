Cattani e Cláudio Ferreira fazem parte do bloco Direita Democrática

A formação dos blocos parlamentares na Assembleia Legislativa, oficializada nesta quarta-feira, começa a definir dentro da Casa de Leis a atuação política dos deputados, especialmente com relação ao Governo do Estado.

Com a finalidade de indicação futura dos parlamentares que irão integrar as comissões permanentes da Assembleia, três blocos foram criados, sendo que apenas o bloco denominado Direta Democrática pode atuar na oposição ao governador Mauro Mendes (UB).

Pelo histórico político e por questões ideológicas, os deputados Faissal Calil (Cidadania), Elizeu Nascimento (PL), Cláudio Ferreira (PTB) e Gilberto Cattani (PL), que fazem parte do bloco Direita Democrática.

Conservador, Ferreira, que é de Rondonópolis, já anunciou que terá uma atuação independente dentro da Assembleia Legislativa. Já Cattani e Elizeu também anunciaram que vão atuar de forma independente apesar do PL, partidos de ambos, estar na base do governo Mendes. Outro nome do bloco, o deputado Faissal, que a exemplo de Elizeu possui base em Cuiabá, posicionou-se, em seu primeiro mandato, como oposição ao governador. Nessa legislatura, Faissal também declarou que será independente.

Os outros dois blocos foram criados na Assembleia – Experiência e Trabalho e Movimento Democrático Brasileiro -, ambos estão na base governista. A tendência é que outros blocos se formem com parlamentares do União Brasil, partido do governador, e o Partido dos Trabalhadores (PT).