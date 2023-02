Cem quilos de pasta base apreendidos em Aripuanã são incinerados pela Polícia Civil

A Polícia Civil incinerou nesta quinta-feira (23), no município de Aripuanã, no noroeste do estado, 100 quilos de pasta base de cocaína apreendidos no início da semana pela Polícia Militar. Duas pessoas foram presas, uma delas em Rondônia, a que contratou o transporte da droga.

O veículo que transportava o entorpecente foi parado em uma barreira da PM na estrada de acesso ao Distrito de Conselvan, na segunda-feira (20). Os policiais abordaram o condutor e o conduziram até a unidade policial para checagem. No trajeto, o barulho de peças soltas na lataria do veículo chamou a atenção dos policiais e ao chegar no quartel, eles fizeram buscas e localizaram 105 tabletes de pasta de base de cocaína e uma porção grande de cloridrato de cocaína.

Preso em flagrante, E.S.S., de 33 anos, declarou em depoimento na Delegacia de Aripuanã que pegou o veículo cidade de Rondolândia, na Linha 7, e levaria até Juína. Ele disse que saiu na sexta-feira e no percurso, ele bateu o carro e pediu ajuda em uma fazenda, para fazer o reparo e seguir a viagem. Ele chegou ao distrito de Conselvan no sábado e ficou hospedado em um hotel até a segunda-feira, quando retomou a viagem e acabou detido.

O suspeito reside em Cacoal, em Rondônia, e informou ainda que o contratante lhe pagaria R$ 4 mil para levar o veículo com a droga até Juína. Ele disse que recebeu o carro já pronto e alegou não saber que havia droga escondida. Ele disse ainda não saber a quem deveria entregar o veículo, pois o contratante repassaria essa informação somente quando chegasse a Juína. O condutor do carro com as drogas relatou ainda que tinha conhecimento de que o contrante do transporte é traficante em Cacoal.

Com base nas informações do interrogatório, o delegado de Aripuanã, Fernando Albuquerque Marques, fez contato com a Polícia Civil em Cacoal, que conseguiu prender em flagrante o traficante B.F.P.C., de 34 anos. No apartamento dele, os policiais de Cacoal encontraram porções de entorpecentes escondidas na caixa da descarga do banheiro. Ele declarou em interrogatório que trabalha como motorista de máquinas agrícolas e foi preso por tráfico de drogas, no ano passado, em Mato Grosso. Estava em liberdade, em regime semiaberto, e recorrendo à condenação de cinco anos de prisão.

Incineração

O delegado de Aripuanã representou à Justiça pela prisão preventiva do condutor do veículo também incineração dos entorpecentes, que foi realizada nesta quinta-feira.

A queima da droga é um dos atos do inquérito policial e ocorre mediante autorização judicial, após a realização de perícia.

A incineração foi acompanhada por representantes do Ministero Público Estadual, Poder Judiciário, Vigilância Sanitária, Politec e a Polícia Militar.