Com nota 4.80 e outro sobrenome, Elize Matsunaga vira motorista de app

Cumprindo pena em liberdade condicional pela morte e esquartejamento do marido Marcos Matsunaga em 2012, Elize Matsunaga passou a trabalhar como motorista de aplicativo em Franca, no interior de São Paulo.

A informação foi confirmada pelo jornalista e biógrafo de Elize, Ulisses Campbell, em publicação no perfil Mulheres Assassinas, no Instagram.

“Ela tem trabalhado em três plataformas de aplicativo, duas mais conhecidas e uma local. Muitas pessoas que têm corridas com ela me mandam os prints. O mais importante é dizer que os passageiros que andam com ela ficam super à vontade, apoiam a ressocialização dela”, relatou Campbell ao R7.

Utilizando um Honda Fit no trabalho como condutora, Elize tem nota 4.80 no aplicativo. A fim de evitar o reconhecimento pelos clientes, o nome que consta em seu perfil não é o mesmo do casamento: Elize Araújo Giacomini.

Ela vive na cidade de Franca desde que deixou a prisão em Tremembé, em maio passado.

Ali, além de atuar como motorista, também tem um pequeno ateliê de costura – tal qual Suzane von Richthofen –, em que produz roupas para pets.