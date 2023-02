Como tratar e prevenir picadas de insetos, aracnídeos e águas-vivas durante o verão

No verão, os dias ensolarados são propícios para passar mais tempo em praias, parques e bosques – em maior proximidade com a natureza. O que aumenta as chances de entrar em contato com insetos, aranhas e escorpiões ou água-viva. Por isso é importante saber o que fazer em caso de picada ou queimadura para reduzir ou evitar danos.

Picadas de insetos

É exatamente nessa época do ano que os insetos ficam mais alvoroçados, uma vez que o calor acelera o metabolismo deles e, consequentemente, o ciclo de reprodução. Além disso, muitos deles precisam de água parada para fazer o depósito dos ovos, o que é favorecido pelas chuvas abundantes nessa estação.

Segundo o Dr. Denis Miyashiro, dermatologista do Hospital Oswaldo Cruz, as reações alérgicas são causadas principalmente por abelhas, formigas e vespas, mas deve-se ter atenção também aos pernilongos e moscas.

Caso tenha contato com algum desses insetos, deve ficar atento para os diferentes tipos de tratamento para cada lesão. Quando é leve, como uma picadinha de pernilongo, não se deve fazer nada porque a ferida tende a regredir espontaneamente.

“Para casos mais intensos, com lesões múltiplas, ou sintomáticas, é possível fazer o tratamento com medicamentos tópicos (cremes e pomadas) e sistêmicos (via oral) que aliviam a inflamação e a sensação de coceira”, esclarece.

De acordo com o especialista, vermelhidão, inchaço e formação de bolhas na região central da picada são alguns sinais de reação alérgica e deve-se ficar atento. Se permanecer por mais de três dias, buscar auxílio médico.

Dengue, Zika e Chikungunya

Conforme o Dr. Ivan França, infectologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, os meses de altas temperaturas são também quando ocorrem aumento na incidência de diagnósticos de Dengue, Zika e Chikungunya.

O especialista alerta que os principais sintomas são febre, manchas vermelhas pelo corpo, dores musculares, cansaço e fortes dores de cabeça. E segundo ele, se houver alguma suspeita dessas doenças a principal recomendação é a de procurar atendimento médico por serem patologias que podem evoluir rapidamente para as formas graves.

Para se prevenir do mosquito Aedes Aegypti, deve-se eliminar pontos que podem acumular água parada. “Terrenos descuidados com lixo, latas garrafas ou pneus são a grande fonte de criadouros do mosquito, mas também o quintal, jardim ou varanda podem abrigar os ovos do mosquito em vasos ou pratos de plantas, manter tudo limpo e evitar água parada é a melhor forma de prevenção”, aconselha o Dr. Ivan França.

Aracnídeos e águas-vivas

No verão é mais fácil e encorajador tentar uma trilha diferente ou ir à praia no tempo livre. E são nesses lugares em que é possível se deparar com diferentes seres-vivos, como as águas-vivas. As recomendações, no caso de contato direto, incluem não remover os filamentos para não se machucar mais, nem ferir quem está querendo ajudar, e lavar as feridas com água do mar em abundância, mas sem esfregar a região afetada.

“Água gelada pode ajudar a aliviar a dor e banho com vinagre inativa o veneno. Depois, os filamentos devem ser removidos com uso de luvas ou com auxílio de pinças. Se houver qualquer sintoma, como falta de ar, palpitações, ou sonolência, é fundamental procurar atendimento hospitalar imediatamente,” afirma o dermatologista Denis Miyashiro.

Aracnídeos, como aranhas e escorpiões, são facilmente encontrados nas matas, debaixo de pedras, tijolos, telhas a até entre as árvores. Logo, é recomendado sempre observar onde colocar as mãos. Se houver contato, o dermatologista recomenda procurar atendimento médico imediatamente. E se possível fotografar o aracnídeo para facilitar a identificação da espécie.

De acordo com os especialistas, há centros específicos para o atendimento às vítimas de acidentes com aracnídeos, na cidade de São Paulo, o Hospital Vital Brasil, localizado no Instituto Butantan é a principal referência neste tipo de ocorrência.

“Na maior parte das vezes, o principal sintoma de picada de aranha é a dor. Para alívio, é necessário fazer compressas com água morna e uso de analgésicos. Em casos graves, em que a vítima apresente febre, calafrios, sudorese, palpitações, náuseas e vômitos, ou em casos de picadas de escorpião em crianças, é necessário procurar o atendimento hospitalar para a administração do soro antiescorpiônico,” aconselha Miyashiro.

Prevenção

Mais eficiente do que saber como tratar um ferimento causado por algum inseto, é saber como prevenir o contato. Segundo Miyashiro, a melhor forma de evitar uma picada de mosquito, abelha ou formiga é conhecer o lugar a ser visitado e adotar medidas como: utilizar roupas adequadas, com camisetas de manga longa e calças, que conferem uma proteção física contra o ataque. O especialista recomenda também que em casas de veraneio e sítios, sejam colocadas telas de proteção em janelas e portas e mosquiteiros na cama e berço.

“Os repelentes também podem ajudar, mas devem ser utilizados com segurança e com algumas precauções. Por exemplo, pode ser aplicado em crianças a partir dos três meses de idade, portanto, é fundamental prestar atenção nas informações contidas na embalagem do produto”, sugere.

O Dr. Miyashiro explica que os repelentes, geralmente, têm duas formas de ação, podendo ser a base de Icaridina, que forma uma espécie de “nuvem” em volta da pele, afastando os insetos. Ou a base de DEET, composto químico que afeta os receptores de olfato dos insetos, dificultando a detecção da pele humana como fonte de alimento.

O dermatologista recomenda utilizar esses produtos antes da exposição ao ambiente, e lembra que sempre que se molhar ou transpirar excessivamente, lembrar de passar novamente junto com o filtro solar. Mas, é importante ter em mente, que esses repelentes atingem especialmente mosquitos e pernilongos.

Para evitar aranhas e escorpiões, além de conhecer o local, é fundamental não acumular lixo e entulho, utilizar luvas e calçados adequados durante alguma prática ao ar livre e sacudir as roupas antes de utilizá-las.