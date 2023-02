Conheça 9 indícios de que a imunidade dos seus filhos está baixa

Se alergias, infecções ou problemas de saúde se tornaram algo frequente na vida do seu filho, saiba que a imunidade dele pode estar baixa. Nosso corpo tem um mecanismo natural para controlar os organismos invasores e manter as infecções sob controle. O sistema imunológico passa a ser a primeira linha de defesa do corpo em caso de infecções estranhas. Mas quando as defesas imunológicas do corpo estão enfraquecidas, infectar-se com resfriado comum e tossir com frequência torna-se parte da vida.

Abaixo compartilho os principais sinais de que seu filho possa estar com a imunidade baixa:

Fica estressado e tem resfriados comuns;

Tem diarreia ou constipação;

Sofre com infecções frequentes, como pneumonia, sinusite e amigdalite;

Está cansado o tempo todo;

Tem uma cicatrização lenta;

Tem diagnóstico de anemia;

Está sempre sem apetite;

Apresenta febre e calafrios;

Está com problemas de desenvolvimento.

Algumas das principais causas da baixa imunidade são: saneamento precário, desnutrição devido à alimentação irregular, estresse constante e falta de atividades físicas. Para tratar o problema, é importante descobrir a causa da baixa imunidade e resolvê-la. Afinal, quando a imunidade da criança está baixa, ela pode sofrer com o contágio de diversas doenças.

Para melhorar a imunidade da criança: