Conheça as 10 bibliotecas mais bonitas do mundo

Apesar de vivermos na geração dos smartphones, tablets e livros digitais, com fácil e rápido acesso a leituras e pesquisas dos mais diversos conteúdos, bibliotecas por todo o mundo se mantém sendo não apenas arquivos bibliográficos, mas, também, cenários realmente encantadores para seus frequentadores.

Além de impressionar pela beleza dos detalhes de sua arquitetura, esses verdadeiros acervos carregam tanta importância histórica e cultural que, muitas delas, acabam se tornando pontos turísticos.

Para conhecer e admirar um pouco mais delas, a Civitatis preparou uma lista com as 10 bibliotecas mais bonitas do mundo especialmente para você. Confira:

Biblioteca do Trinity College, parada obrigatória em Dublin

Você sabia que o Trinity College de Dublin possui a maior biblioteca para pesquisas da Irlanda? Há mais de quatro milhões de livros nessa famosa biblioteca, que desde 1801 recebe um exemplar de todas as obras publicadas na Grã-Bretanha e na Irlanda.

No entanto, não é um lugar reservado apenas para os estudantes. É aberta ao público em que os turistas vêem a bela Long Room, a sala mais antiga da biblioteca do Trinity College, repleta de estantes de madeira que não parecem ter fim, bustos em mármore, pequenas escadas e uma harpa muito antiga que se tornou um emblema nacional. Lá também é possível encontrar o Livro de Kells, um manuscrito cristão meticulosamente decorado, cujas origens remontam ao século IX.

Real Gabinete Português de Leitura, uma verdadeira joia no Rio de Janeiro

O Rio de Janeiro abriga um dos melhores exemplos arquitetônicos do conhecido estilo neomanuelino. Esse tipo de edifícios, construídos entre a metade do século XIX e começo do século XX, resgata o estilo gótico-renascentista popular durante o reinado de Manuel I de Portugal. A decoração sobrecarregada do Real Gabinete Português de Leitura é um exemplo perfeito dessa estética. O lugar é fascinante e vale a visita!

A abadia de Admont abriga uma das bibliotecas mais bonitas do mundo

Situada nos Alpes austríacos, a cerca de três horas de carro de Viena, fica o mosteiro de Admont, fundado em 1074. Esse lugar se tornou um dos principais centros culturais e espirituais da Idade Média, quando a abadia começou a reunir importantes livros para custodiá-los nos seus arquivos.

Entretanto, não foi até o século XVIII quando uma obra colossal foi realizada e deu origem a uma das bibliotecas mais bonitas do mundo. O arquiteto responsável foi Joseph Hueber, um artista barroco que criou uma verdadeira “catedral de luz” para abrigar os livros do mosteiro. Considerada por muitos como a Oitava Maravilha do Mundo, a biblioteca se destaca por suas cúpulas decoradas com afrescos coloridos, belas prateleiras em tons brancos e dourados, curiosas portas secretas e esculturas de Josef Stammel.

Biblioteca da Universidade de Salamanca, história da Espanha

Conhecida oficialmente como a Biblioteca Geral Histórica de Salamanca, trata-se da biblioteca universitária mais antiga da Espanha. Foi fundada por Afonso X, O Sábio, e já esteve em diferentes edifícios da Universidade de Salamanca, além de ter passado por várias reformas. De fato, após um desmoronamento em 1665, a instituição permaneceu sem biblioteca durante quase um século. A Biblioteca Antiga, como a conhecemos hoje em dia, foi construída no século XVIII e suas estantes de pinho e outros móveis antigos chamam bastante a atenção.

Biblioteca pública de Nova York, um arquivo com encanto

A biblioteca pública de Nova York é frequentada habitualmente por estudantes e pesquisadores e, claro, também pelos turistas que visitam a Big Apple todos os anos. Uma época especialmente emocionante para conhecer este emblemático edifício é o Natal, pois no Bryant Park, que fica perto de lá, é instalada uma pista de patinação no gelo e um mercado de rua. Além do mais, a árvore que decora todos os anos a biblioteca é o lugar perfeito para tirar uma foto de lembrança!

Vale a pena mencionar que, além de ser uma das bibliotecas mais bonitas do mundo, é uma das maiores dos Estados Unidos. As famosas esculturas dos leões na entrada, os afrescos da Rose Main Reading Room, e os enormes candelabros e mesas de carvalho são os protagonistas desse lugar.

México e a primeira biblioteca pública da América

Uma das bibliotecas mais bonitas do México está na cidade de Puebla. A biblioteca Palafoxiana foi fundada pelo bispo espanhol Juan de Palafox e Mendoza em 1646, o que faz dela a biblioteca pública mais antiga da América. De fato, uma das condições que o religioso impôs para sua abertura é que fosse um espaço aberto para todos e não apenas para eclesiásticos. O trabalho dos ebanistas tanto nas estantes quanto no retábulo da Virgem de Trapani é realmente impressionante.

Filantropia na biblioteca George Peabody de Baltimore

Outra das bibliotecas mais bonitas do mundo está em Baltimore, a cidade mais povoada do estado de Maryland. O edifício foi construído no final do século XIX graças a George Peabody, conhecido como o pai da filantropia moderna. Sua impressionante sala de leitura se destaca pelos andares repletos de colunas e sacadas de ferro forjado.

A vanguarda da biblioteca pública de Stuttgart, na Alemanha

Nem todas as bibliotecas são antigas. A cidade alemã de Stuttgart conta com um arquivo extremamente moderno, onde o minimalismo e os tons claros são os protagonistas. O edifício, inaugurado em 2011, foi desenhado pelo arquiteto coreano Eun Young Yi e conta com 11 andares divididos em 2.000 metros quadrados de superfície. Muitos dos visitantes comparam esse lugar com um gigante cubo de Rubik. Realmente original!

Biblioteca Nacional da Áustria, um dos lugares mais encantadores de Viena

Construída no século XVIII sob o mandato do imperador Carlos VI, a Biblioteca Nacional Austríaca é uma das bibliotecas mais bonitas do mundo. Se você visitar Viena, não poderá deixar passar a oportunidade de conhecer essa joia do barroco. Na sua Sala Imperial, você apreciará um ambiente idílico, com estátuas de mármore, afrescos, estantes de castanheiro e mais de 200 mil livros impressos entre 1500 e 1850.

A histórica biblioteca Joanina de Coimbra, em Portugal

Descrita como uma das bibliotecas “mais bonitas e ricamente decoradas”, este grande arquivo construído entre 1717 e 1728 por ordem do rei João V de Portugal se tornou um lugar imprescindível de Coimbra. A biblioteca se destaca por sua decoração rococó que faz com que ela se pareça mais uma capela do que um arquivo bibliográfico.

Tetos pintados, estantes com folha de ouro feitas com madeiras exóticas e valiosos exemplares de livros antigos compõem essa coleção. Um dado curioso: todas as noites, uma colônia de morcegos contribui com a manutenção da biblioteca eliminando os insetos que invadem o recinto.