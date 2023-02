Conheça os principais malefícios do consumo de cigarros para a saúde

Fumar cigarros pode ter muitos efeitos adversos no corpo, como aumentar o risco de desenvolver câncer, doenças cardíacas, derrame e outras condições fatais.

De acordo com o Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), nos Estados Unidos, fumar prejudica quase todos os órgãos do corpo e causa muitas doenças, reduzindo a saúde dos fumantes em geral. O fumo afeta o sistema respiratório, o sistema circulatório, o sistema reprodutivo, a pele e os olhos, e aumenta o risco de muitos tipos de câncer.

Confira, abaixo, 5 dos principais danos do cigarro para a saúde:

Danos pulmonares

Fumar cigarros danifica os pulmões devido à inalação de produtos químicos. Os cigarros são responsáveis ​​por um aumento substancial no risco de desenvolver câncer de pulmão. Esse risco é 25 vezes maior para homens e 25,7 vezes para mulheres.

Fumar cigarros também apresenta um risco maior de desenvolver e morrer de doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). A American Lung Association relata que fumar causa 80% das mortes por DPOC.

Cigarros também estão relacionados ao desenvolvimento de enfisema e bronquite crônica. Eles também podem desencadear ou exacerbar um ataque de asma.

Doenças cardíacas

Fumar cigarros pode danificar o coração, os vasos sanguíneos e as células sanguíneas. Os produtos químicos e o alcatrão dos cigarros podem aumentar o risco de aterosclerose de uma pessoa, que é o acúmulo de placas nos vasos sanguíneos. Esse acúmulo limita o fluxo sanguíneo e pode levar a bloqueios perigosos.

Fumar também aumenta o risco de doença arterial periférica (DAP), que ocorre quando as artérias dos braços e pernas começam a se estreitar, restringindo o fluxo sanguíneo.

Risco de diabetes tipo 2

O CDC relata que as pessoas que fumam regularmente têm um risco 30 a 40% maior de desenvolver diabetes tipo 2 do que aquelas que não fumam. Fumar também pode tornar mais difícil para as pessoas com diabetes controlar sua condição.

Sistema imunológico enfraquecido

Fumar cigarros pode enfraquecer o sistema imunológico de uma pessoa, tornando-a mais suscetível a doenças. Também pode causar inflamação adicional ao corpo.

Sistema digestivo irregular

O tabagismo é um importante fator de risco para uma pessoa desenvolver distúrbios intestinais. Os fumantes são mais propensos a desenvolver gastrite do que os não fumantes, o que pode levar a úlceras no estômago ou no intestino. Fumar também pode causar retardo no esvaziamento do estômago e retardo no peristaltismo.