Consumo moderado de álcool nas refeições diminui a incidência de diabetes tipo 2

Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Tulane, em Nova Orleans (EUA), mostrou que a incidência de diabetes tipo 2 é 12% menor entre as pessoas que consomem bebidas alcoólicas durante as refeições, de forma moderada, quando comparados àqueles que bebiam fora desses momentos. De acordo com a pesquisa, publicada no periódico The American Journal of Clinical Nutrition, entre as bebidas mais que mais trouxeram esse benefício, estava o vinho.

Durante cerca de 10 anos, pesquisadores analisaram mais de 300 mil pessoas que consumiam bebidas alcoólicas sem o diabetes tipo 2, que estavam registradas no banco de dados do UK Biobank. Através de um questionário sobre a ingestão de bebidas alcoólicas, pontuando a frequência, quantidade, tipo de bebida e consumo durante as refeições, os pesquisadores ouderam monitorar os hábitos dos pacientes avaliados. Ajustadas as variáveis, eles puderam constatar que, ao longo desse período, foram registrados 8.598 casos da doença.

Em comparação com os participantes que consumiam álcool fora das refeições ou que tinham padrões variados, aqueles que bebiam durante a alimentação tinham maior probabilidade de serem mais velhos e do sexo feminino; ex-fumantes; ter dietas mais saudáveis; com menor IMC (índice de massa corpórea). Essa parcela, ainda, demonstrou que, embora o consumo de álcool durante as refeições mostrasse uma ingestão menor de quantidade da bebida de modo geral, o consumo era mais regular, passando de três vezes semanais, com preferência pelo vinho.

Os pesquisadores puderam observar que, aqueles que tiveram o consumo frequente de bebidas alcoólicas durante as refeições estavam associados a um nível menor de hemoglobina glicada, taxa que mede o nível glicêmico a longo prazo, e taxas melhores de HDL, conhecido como o “colesterol bom”.

Outra descoberta foi a de que, enquanto o consumo de vinho diminuía a incidência do diabetes, o consumo de cervejas e licores estavam associados ao aumento de chance de desenvolvimento do quadro.

“A associação benéfica de consumo moderado de álcool com risco de diabetes tipo 2 foi observada apenas em participantes que consumiam álcool durante as refeições, mas não em outros”, afirma o estudo.