Corpo de Bombeiros de MT resgata cadela presa em paredão a 45 metros de altura

O Corpo de Bombeiros Militar realizou ontem (22.02) o resgate de uma cadela que havia se perdido na serra da região do rio do Peixe, zona rural do município de Alto Araguaia. O animal estava preso em uma fenda da rocha a 45 metros de altura, sem conseguir sair do local. A serra tem 50 metros de altura no total.

Segundo o solicitante, ela teria ido atrás de uma manada de porco queixada no sábado (18.02) e subiu na serra. Já no domingo (19), um funcionário chegou a tentar resgatar o animal após ouvir seu latido, mas não conseguiu avistá-lo. Uma nova tentativa de resgate foi realizada na terça-feira (21), também sem sucesso.

O Corpo de Bombeiros foi acionado na quarta-feira e utilizou um drone para descobrir o local exato em que a cadela estava. O resgate foi realizado por meio de um sistema de cordas para acessar ao local e retirar o animal com êxito.