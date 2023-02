Criança acorda com mordida de cobra que estava enrolada no corpo

Um menino teve o susto da vida ao acordar enquanto era mordido e constrito por um píton de grandes proporções, na Austrália. Felizmente, um especialista conseguiu intervir a tempo e lidar com a situação sem grandes problemas.

Em 8 de fevereiro, um apanhador de cobras foi chamado à casa de uma família, em Queensland, na costa leste do país. No local, um píton carpete (Morelia spilota, sem nome oficial no Brasil) de cerca de 1 metro atacava a criança.

Segundo o registro, o réptil predador se enrolou ao redor do menino e mordeu seu braço.

Apesar da cena assustadora, Steve Brown, o apanhador, afirmou que dificilmente o animal causaria grandes danos ao menino.

“As cobras não atacam as pessoas”, ressaltou ele ao site da Newsweek, acreescentando que ela provavelmente entrou pelo teto da casa, por uma abertura em que estava o ar-condicionado.

Nessa época do ano, é comum que as cobras se abriguem durante o dia em residências, para se aliviar do calor.

“Elas só mordem quando se sentem ameaçadas ou são assediadas por humanos”, afirmou Steve. Ele especula que a criança deve ter rolado para cima do píton durante o sono, o que causou a reação.

O menino passou por exames e se recupera emocionalmente, mas está “ansioso para ir à escola com uma história legal para contar aos colegas”, segundo Steve.