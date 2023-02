Criança de 7 anos morre ao cair do 4º andar de prédio; brincava com o irmão de passar de uma janela para outra

Um menino de sete anos morreu depois de cair do quarto andar de um prédio no Andaraí, zona norte do Rio de Janeiro. Hallan Luís Silva Ramos Ventura estava sozinho em casa com o irmão de oito anos quando o acidente aconteceu.

De acordo com os vizinhos, o menino tentou passar de uma janela para outra e acabou caindo do prédio. O corpo foi encontrado pelo porteiro.

As crianças estavam sozinhas porque a mãe saiu e não disse para onde. Os moradores do prédio disseram à Record TV Rio que, quando viram Hallan pendurado na janela, tentaram fazer contato com ela, mas a mãe não atendeu às ligações.

Os pais do menino são separados e quando o pai de Hallan chegou, a criança já estava sem vida. O corpo foi levado para o IML (Instituto Médico Legal).

Segundo informações da Record TV, vizinhos relataram à polícia que a mãe costumava deixar as crianças sozinhas em casa e que o apartamento estava em estado de insalubridade.

O caso é investigado pela 20ª DP (Vila Isabel).