Criminosos são mortos em confronto após fazerem vítimas reféns durante assalto em pedágio

Um homem identificado como Helrique Franquillin de Oliveira Gonçalves, 20 anos e um menor de 17 anos, morreram em uma troca de tiros com a Força Tática. A dupla cometeu um assalto na noite de terça-feira (14) na praça de pedágio no Distrito de São Joaquim do Boche, em Tangará da Serra-MT.

Conforme as informações, durante a tarde de terça-feira, eles realizaram o roubo de um veículo na cidade e durante a noite fizeram um assalto na praça de pedágio, renderam os funcionários, levaram grande quantidade de dinheiro e em seguida fugiram em uma picape Saveiro.

A equipe da Força Tática foi informada sobre o fato e iniciou patrulhamento em buscas dos suspeitos, na rodovia MT-358 havia um bloqueio policial e no momento em que a dupla passava pelo local, o condutor do carro tentou atropelar e efetuou disparos contra os militares. A polícia revidou e os suspeitos foram baleados.

Eles perderam o controle e caíram em uma vala na região do bairro Mané Garrincha.

A equipe de socorro foi acionada e constatou o óbito da dupla.