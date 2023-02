Deficientes auditivos têm atendimento acessível garantido em cartório de Rondonópolis

A comunidade de aproximadamente 14 mil deficientes auditivos de Rondonópolis conta com um serviço diferenciado e acesso facilitado a diversos documentos como procurações, escrituras públicas, certidão de nascimento e casamento. Para garantir acessibilidade e satisfação a todos os usuários, o Cartório do 2° Ofício de Rondonópolis/MT – Tabelionato Bianchin, está capacitando os seus 56 colaboradores para que possam promover atendimento em Libras aos deficientes auditivos que procurarem os serviços do cartório.

Uma vez na semana os funcionários participam de um curso ministrado por um dos intérpretes da cidade, Genival Lima. O curso foi iniciado no dia 10 de janeiro deste ano e terá a duração de seis meses. Até que todos os colaboradores estejam capacitados, uma vez por semana o cartório agenda e promove os atendimentos exclusivos às pessoas com deficiência auditiva.

Entre os serviços oferecidos pelo cartório estão: registros de nascimento; de casamento; de óbito; alteração de nome; apostilamento; reconhecimento de paternidade; atas notariais; procurações; escrituras; pacto antenupcial; reconhecimento de firma; testamento; divórcio e separação extrajudicial, entre outros.

A tabeliã e registradora do cartório, Maria Aparecida Bianchin, explica que resolveu oferecer esse diferencial, porque acredita que todos os usuários serão atendidos de forma justa através da sua própria língua.

“Na minha visão, os cartórios precisam assegurar e promover o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais das pessoas com deficiência. Meus colaboradores, assim como eu, entendemos que estar capacitado em Libras permite e garante a acessibilidade para surdos e mudos aos nossos serviços, com segurança e satisfação”.

O presidente da Associação dor Surdos de Rondonópolis (Assuroo), Sérgio Gonçalves, relata sobre as dificuldades de comunicação que os deficientes auditivos ainda sofrem não só no município, mas em todo o Brasil. “Além das empresas e comércios de Rondonópolis, vemos a dificuldade principalmente nos poderes públicos, onde não existe nenhum tipo de comunicação, ainda mais tendo tantos surdos na cidade”, explica Sérgio Gonçalves.

“O curso hoje dentro do cartório é muito além do que todos nós da associação pudéssemos imaginar acontecer neste ano de 2023. O primeiro cartório que vejo que se preocupa neste atendimento. O pensamento sobre a inclusão já é um avanço muito grande para nossa sociedade”, completa o presidente da associação existente há 19 anos em Rondonópolis.