Democracia maravilhosa (para quem?)

Deu a lógica. Arthur Lira (PP-AL) e Rodrigo Pacheco (PSD-MG) foram reeleitos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, respectivamente, com pesos políticos distintos. Vou tentar explicar.

Para a recondução de Pacheco, o Palácio do Planalto atuou despudoradamente. O presidente Lula se envolveu pessoalmente, inclusive exonerando senadores que compõem o governo como ministros de Estado só para que voltassem à Casa Alta no dia da votação, casos Carlos Fávaro (PSD-MT), Flávio Dino (PSB-MA), Camilo Santana (PT-CE), Welinton Dias (PT-PI) e Renan Filho (MDB-AL). Claro que isso também aconteceu na Câmara dos Deputados, mas com um peso menor. Ao todo, oito deputados federais também foram exonerados só para poderem votar em Arthur Lira. Mas os 5 senadores que deixaram o governo para votarem em Pacheco representam mais de 12% dos votos necessários à sua reeleição, enquanto que os deputados federais exonerados por Lula, meros 3% dos votos de que precisou Lira para ser reconduzido à presidência da Casa Baixa de Leis. Arthur Lira andou com as próprias pernas, por assim dizer, ao passo que Pacheco precisou ser carregado no colo por Lula.

E o petista não vai fazer isso de graça, claro. Empenhou-se pessoalmente na reeleição do senador mineiro como aceno político ao STF, já que o concorrente ao cargo de presidente do Senado, Rogério Marinho (PL-RN), já se pronunciou favoravelmente ao impeachment de ministros da Alta Corte. Na verdade, a eleição no Senado se mostrou um verdadeiro “combinadinho” político, para não chamar de conchavo. Com Rodrigo Pacheco na presidência do Senado, a “harmonia” institucional entre os Poderes parece estar mais garantida, por assim dizer.

De qualquer modo, as eleições nas casas legislativas federais se deram dentro da legalidade e, por isso, são válidas. Só espero que a ajuda que Pacheco recebeu para se eleger novamente não seja paga com acordos não republicanos. Se bem que é difícil esperar o contrário, especialmente por conta do credor de agora, Lula. De qualquer modo, viva a democracia. Para os políticos, ela é maravilhosa. Já para o povo…