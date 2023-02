DERF de Rondonópolis investiga empresas envolvidas com furto e receptação de peças de caminhão

A Polícia Civil deflagrou nesta terça-feira (07.12), em Rondonópolis, a terceira fase da Operação Mercado Paralelo que investiga empresas envolvidas com furto e receptação de peças de caminhão. A Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) do município cumpre três mandados de busca e apreensão contra o proprietário e em duas empresas do ramo de venda de peças na cidade.

A investigação da Derf de Rondonópolis apura os crimes de receptação qualificada e associação criminosa estabelecida a partir do conluio com executores dos furtos, especialmente, de peças de alto valor no mercado, como módulo de motor, módulos arla, cervo de embreagem, com valor médio de R$ 15 mil.

A Polícia Civil apurou que os furtos, geralmente, eram praticados durante o período noturno, em locais onde os caminhões pernoitam, como pátios de postos de gasolina e acostamentos de rodovias. Os autores dos furtos retiravam as peças com grande habilidade e em curto espaço de tempo, de maneira que os motoristas só percebiam o crime no dia seguinte, no momento de religar o caminhão. Uma mulher foi identificada na quadrilha como a responsável pela ocultação das peças e recebimento dos valores após a venda.

Primeiras fases

Três envolvidos investigados na primeira fase da Operação Mercado Paralelo, em 2021, foram condenados pelo juízo da 2a Vara Criminal de Rondonópolis. Dois deles também respondem a processo penal pela Comarca de Comodoro.

As investigações da Derf apontaram que dois indiciados na fase anterior são proprietários de estabelecimentos comerciais destinados à venda de peças de caminhões e teriam contratado dois criminosos, investigados em 2021, para executar os furtos e depois revender as peças em suas lojas de autopeças. Nesta nova fase da operação, a dupla de empresários é investigada como parte do núcleo relacionado aos receptadores das peças furtadas.

“O atual inquérito destina-se à apuração da responsabilidade penal dos responsáveis pela compra e revenda de peças de caminhão produtos de crime de furto”, explica o delegado titular da Derf de Rondonópolis, Santiago Sanches.

Mercado ilícito

Com os elementos coletados nas fases anteriores da operação, a Polícia Civil reuniu informações que levaram a indícios de que o grupo criminoso esteve envolvido em diversos furtos de caminhões praticados nas cidades de Rondonópolis, Barra do Garças, Primavera do Leste, Sorriso e Sinop.

“Desta forma, representamos à Justiça pela busca e apreensão nos estabelecimentos comerciais e na residência do dono dessas empresas para a busca por de peças produto de crime, anotações, entre outros vestígios e provas relacionados aos crimes apurados nos autos”, acrescentou o delegado.

A investigação apurou que os donos das empresas investigadas receptaram as peças furtadas nos referidos crimes. Em buscas, realizadas em 2021, durante a segunda fase da operação, os policiais da Derf apreenderam peças furtadas de uma transportadora de Rondonópolis.

O empresário alvo desta terceira fase da operação é proprietário de duas empresas de venda de peças, ambas localizadas no mesmo prédio comercial em Rondonópolis. A Polícia Civil

identificou o envolvimento dele a após o cumprimento dos mandados de busca na segunda fase da operação, quando foram apontados indícios de que ele ocultaria peças furtadas.