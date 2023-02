Derf prende suspeitos com drogas e produtos furtados da casa de um policial civil

A Delegacia Especializa de Roubos e Furtos (Derf Rodonópolis) prendeu três suspeitos de receptação, tráfico de drogas e posse ilegal de arma. As prisões aconteceram nos bairros Alfredo de Castro e São Bento, em Rondonópolis-MT.

Segundo a Polícia Civil, durante a ação, foram recuperados diversos objetos levados durante um furto ocorrido na residência de um policial civil, crime registrado no mês de janeiro.

As prisões ocorreram em duas residências. No bairro Alfredo de Castro um casal suspeito de integrar uma facção criminosa foi surpreendido pelos investigadores com drogas e objetos furtados.

Já no bairro São Bento, policiais civis localizaram munições e identificaram que o proprietário foi o responsável por adquirir e revender um rifle calibre .22 para uma pessoa na cidade de Primavera do Leste-MT. A arma foi recuperada pela PJC e quem a comprou será indiciado por receptação e posse ilegal.