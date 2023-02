Detran alerta para importância de manutenção preventiva no veículo antes de viajar

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran-MT) alerta que, antes de viajar para aproveitar os dias de Carnaval, é importante que o motorista realize a manutenção preventiva do veículo e certifique-se de que o automóvel está com a documentação em dia, para garantir uma viagem tranquila.

Itens de segurança do veículo, como os pneus, estepe, óleo do motor, freios, limpador de para-brisa e todo o sistema elétrico, como faróis, lanternas, setas e piscas devem estar em perfeitas condições de uso.

Outros cuidados também são imprescindíveis para a segurança da viagem.

Dentro do carro, motorista e passageiros devem usar o cinto de segurança. As crianças devem ser transportadas no equipamento de segurança adequado e obrigatório, de acordo com a faixa etária, como bebê-conforto, cadeirinha, assento de elevação e cinto de segurança.

Crianças de até 10 anos devem ser transportadas apenas no banco traseiro. Menor que 1 ano deve ser no bebê conforto. Entre 1 e 4 anos precisam ser acomodadas na cadeirinha. De 4 a 7 anos e meio e com até 1,45m de altura, devem circular sentadas no assento de elevação. Já crianças com altura superior a 1,45 metros deve estar no banco de trás com cinto de segurança.

No caso das motos, é proibido o transporte de criança menor de 10 anos ou sem condições de cuidar da própria segurança.

“No trajeto de moto os cuidados devem ser redobrados. Piloto e passageiro devem usar sempre o capacete com a numeração correta e vestimentas adequadas para evitar maiores danos em casos de acidentes”, reforçou a coordenadora de Ações Educativas de Trânsito do Detran-MT, Gresiella Almeida.

Outro cuidado importante é quanto ao transporte de animais e objetos no interior do veículo. Cães e gatos devem ser transportados com guia adaptada ou caixas específicas individuais de fixação ao veículo.

“Os objetos devem estar sempre acomodados de forma correta no interior do veículo, evitando sobrecarga, e nunca soltos dentro do carro, pois, em caso de frenagem mais brusca, eles podem ser lançados e provocar lesões aos ocupantes do veículo”, destacou Gresiella.

Por fim, a coordenadora orienta que os condutores dirijam sempre com prudência e obedecendo a legislação e sinalização de trânsito.

“Dirigir com cautela, mantendo a distância de segurança do veículo da frente, trafegar sempre na velocidade permitida para a via, utilizar a seta para sinalizar a intenção de ultrapassagem, são algumas condutas que contribuem para um trânsito mais seguro e, consequentemente, para a redução dos acidentes”.