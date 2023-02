Disque-Censo para agendamento de visitas estará disponível até segunda-feira

Os moradores de domicílio onde nenhum morador acima de 12 anos respondeu ao questionário do Censo Demográfico 2022 podem ligar no telefone 137 até a próxima segunda-feira (20) para agendar a visita do recenseador.

A ligação ao Disque-Censo é gratuita, pode ser feita de qualquer número, fixo ou celular, todos os dias da semana, de 8h até 21h30 (horário de Brasília).

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) está na etapa final da coleta do Censo, que tem sido agilizada com o atendimento telefônico que conta com 120 agentes censitários de pesquisa, e é um serviço inédito na história dos censos demográficos do IBGE.

A pessoa que ligar para o 137 responderá a alguns questionamentos que visam identificar se realmente nenhum morador do domicílio respondeu à pesquisa. Para isso, o atendente solicita informações como telefone, email, endereço, nome da pessoa e ponto de referência. Depois, a equipe local do IBGE entrará em contato para agendar a coleta dos dados presencialmente ou por telefone.

Após a segunda-feira de Carnaval, o telefone 137 estará disponível apenas para repasse de informações sobre os atendimentos que já foram registrados no sistema anteriormente.

Segundo a diretora-adjunta de Pesquisas do IBGE, Maria Lucia Vieira, o Disque-Censo serve para que qualquer pessoa que não tenha sido recenseada reivindique esse direito e não fique de fora do Censo 2022, garantindo uma cobertura ainda mais precisa do território brasileiro.