Dois motoristas são presos e 17 carros removidos na Operação Lei Seca

Dois motoristas dirigindo sob o efeito de álcool foram presos e 17 carros apreendidos durante a 19ª Operação Lei Seca, realizada na noite do domingo (19.02), no Km 16 da MT-251, no Distrito Coxipó do Ouro, saída de Cuiabá para o município de Chapada dos Guimarães.

Durante a fiscalização integrada, foram realizados 142 testes de alcoolemia e abordados 141 veículos, sendo 17 removidos ou apreendidos por irregularidades. Os agentes confeccionaram 32 Autos de Infração de Trânsito (AIT), entre eles, onze por condução do veículo sem registro ou licenciamento, dois por não possuir a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e cinco por condução sob o efeito de álcool, entre outros descumprimentos à legislação de trânsito.

Pela legislação, o condutor que apresentar índice de álcool no sangue superior a 0,33 miligramas por litro de ar expelido no teste do etilômetro é preso em flagrante, deve pagar multa no valor de R$ 2.934,70 e tem a CNH suspensa, além de responder por crime de embriaguez ao volante previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Abaixo de 0,33mg/l, o condutor é autuado, tem CNH retida e paga multa.

A 19ª Operação Lei Seca foi realizada pelo Gabinete de Gestão Integrada (GGI) da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT) e contou com o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, Delegacia de Delitos de Trânsito (Deletran), Detran, Socioeducativo, Corpo de Bombeiros, Polícia Penal e Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob).

Multa positiva

Na sexta-feira (18.02), durante a 18ª edição da operação Lei Seca, na Avenida Isaac Póvoas, em Cuiabá, houve o lançamento de uma campanha de conscientização pelo trânsito seguro, realizada pela Sesp-MT. Durante a ação, os motoristas flagrados conduzindo seus veículos conforme as regras do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) receberam a “multa positiva”.

A iniciativa, executada por meio do GGI, visa incentivar ainda mais a responsabilidade no trânsito e atuar de forma preventiva, especialmente no enfrentamento da combinação de álcool e direção, uma das principais causas de acidentes e mortes no trânsito.