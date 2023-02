Dupla é espancada com chutes e pauladas e PM apreende madeira marcada com siglas de facção

Dois homens de 30 anos e outro de 40 anos foram espancados, nesta terça-feira (7), no Distrito Santa Elvira, em Juscimeira (MT). A Polícia Militar (PM) apreendeu um pedaço de madeira que estava marcado com as iniciais de uma facção criminosa.

A guarnição da PM de Santa Elvira foi informada que havia dois indivíduos caídos ao solo, na zona rural. Diante da informação, a PM deslocou até o local e encontrou os dois homens bastante machucados aparentando serem vítimas de espaçamento.

Um dos homens disse que estava na casa de um amigo ingerindo bebida alcoólica quando dois veículos se aproximaram, sendo um Gol prata e outro um Fiat Uno, onde o suspeito obrigou ele a entrar em um dos carros.

Na sequência, os suspeitos passaram na casa da segunda vítima, levando-os próximo a uma fazenda. As vítimas foram espancadas com socos, chutes e pauladas. No local foi encontrado um pedaço de madeira marcado com uma frase com as iniciais de uma facção criminosa.

A equipe médica da Rota do Oeste foi acionada e os dois homens foram socorridos e encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Rondonópolis.

O caso foi registrado em um Boletim de Ocorrência e entregue na delegacia de Juscimeira.