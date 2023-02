Dupla é presa após quebrar vidraça de loja e furtar mais de R$ 9 mil em vestuário

Dois jovens sendo um de 21 e outro de 22 anos foram presos pela Polícia Militar (PM) pelo crime de furto, na madrugada desta quarta-feira (1), na Vila Aurora, em Rondonópolis (MT). A dupla é suspeita de invadir e furtar uma loja de roupas. Eles levaram mais de R$ 9 mil em produtos.

Conforme informações, a guarnição foi acionada e ao chegar no local visualizou os dois indivíduos e durante a abordagem a PM encontrou várias peças de roupas e chinelos.

A dupla confessou que havia quebrado a vidraça da vitrine da loja e furtado os materiais. Ao chegar no estabelecimento, os policiais constataram os fatos. Os vidros estavam quebrados e as roupas e produtos espalhados no chão.

Próximo da loja, a PM também encontrou mais peças de roupas e chinelos escondidos em canteiros, em cima de uma árvore e também em cima de uma varanda de outra loja.

Um dos suspeitos confessou ainda que já havia furtado a mesma loja no dia 25 de dezembro de 2022.

Diante dos fatos, os suspeitos foram conduzidos para a 1ª Delegacia de Polícia para providências cabíveis.