EJA oferece matrículas abertas o ano todo para interessados em retornar aos estudos

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) tem como missão levar o ensino a todos os públicos e tem como um de seus focos a divisão de Educação de Jovens e Adultos (EJA), que tem como objetivo proporcionar a oportunidade de escolarização a pessoas que não tiveram acesso à educação na idade regular ou que desejam retomar os estudos.

A idade não é um fator limitante para quem deseja estudar, já que a EJA recebe alunos a partir de 15 anos que não concluíram seus estudos. Atualmente, a Semed está atendendo alunos do 1° Segmento, do 1° ao 5° ano do Ensino Fundamental, garantindo que esses alunos tenham um ambiente de aprendizagem adequado às suas necessidades e possam avançar em seu processo educativo de forma consistente e significativa.

O primeiro segmento da EJA é fundamental para a formação básica dos alunos, permitindo que eles possam avançar para o segundo segmento e concluir o Ensino Fundamental. Além disso, a EJA também contribui para a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho, possibilitando que elas tenham mais oportunidades e melhores condições de vida.

A gerente da Divisão de Educação de Jovens e Adultos da Rede Municipal de Educação, Lindinalva da Silva Gomes, destaca que a Semed estabeleceu parcerias com igrejas, ONGs e associações de bairros para divulgar informações sobre a EJA e incentivar a participação dos potenciais alunos nas aulas. Atualmente, 170 alunos estão matriculados e é importante destacar que há vagas disponíveis em todas as turmas existentes. “A Semed está disposta a abrir quantas turmas forem necessárias para atender a todos os interessados, pois o objetivo é garantir o acesso à educação para todos”, explicou Lindalva.

A Superintendente de Ensino da Rede Municipal de Educação de Rondonópolis, Marli Sales da Silva, ressalta a importância da Educação de Jovens e Adultos não só para melhorar a leitura e escrita, que são fundamentais para o desenvolvimento cognitivo dos alunos, mas também para ampliar sua visão de mundo com criticidade e permitir que eles formem suas próprias opiniões de acordo com seu contexto. A educação contribui para uma sociedade mais justa. “Por essa razão, a Semed oferece a oportunidade de estudo para todos aqueles que não tiveram a chance de frequentar a escola na idade adequada”, disse a superintendente .

Para se inscrever no curso de Educação de Jovens e Adultos, é necessário apresentar cópias do RG, CPF, certidão de nascimento ou casamento, comprovante de endereço, atestado ou histórico escolar, e, se possuir, carteirinha com o tipo sanguíneo. Os interessados podem entrar em contato pelos números (66) 99961-1666 ou (66) 99622-1295, disponibilizados pela Semed, para esclarecer dúvidas ou realizar a inscrição.