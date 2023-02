Em ação conjunta, quatro toneladas de defensivos irregulares são apreendidos

Uma ação conjunta entre a Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal, no município de Alto Garças, resultou na apreensão, nesta sexta-feira (24.02), de quatro toneladas de defensivos agrícolas. Policiais da Delegacia Especializada de Meio Ambiente e da PRF localizaram o produto que está em desacordo com a legislação vigente e em embalagens com rótulos divergentes do que estabelece a legislação sanitária.

A carga foi apreendida e Dema dará prosseguimento à apuração para identificar origem e destino e os responsáveis pelos produtos. A apreensão contou com apoio da Delegacia de Alto Garças.

O delegado Alexandre Vicente, da Dema, informou que a utilização e a comercialização de agrotóxico em desacordo com a legislação acarreta danos a saúde pública ocasiona danos ambientais e à saúde da população.

“A comercialização e utilização indevida de agrotóxico, além da previsão na lei dos Crimes Ambientais é tipificada também pela Lei do Agrotóxico e a conduta criminosa prevê pena de reclusão e multa”, reforçou o delegado da Polícia Civil.