Empresária achada morta em carro exibia vida de luxo nas redes sociais

A empresária Thais Rocha, de 28 anos, que foi encontrada morta com cortes no pescoço e perfurações na barriga, na noite de sexta-feira (3), exibia nas redes sociais uma vida de luxo, com diversas viagens, festas e bens materiais caros.

Thais foi achada morta dentro de seu carro em uma avenida em Sapopemba, na zona leste. A mulher, que era dona de uma adega no centro da capital, havia saído de casa para visitar uma amiga que agora é suspeita de matá-la. Thais foi achada morta no próprio carro perto da casa da amiga, que foi presa no fim de semana.

A investigação aponta que a empresária fazia empréstimos de dinheiro. Uma amiga e um motorista seriam parceiros dela e faziam as cobranças dos valores emprestados e dos juros. Thais teria suspeitado de que estava sendo trapaceada e decidiu tirar a história a limpo, mas acabou morta. A amiga e o motorista foram presos e são investigados.

O carro onde ela foi achada morta havia sido comprado em meados de outubro e a empresária compartilhou a conquista do veículo Jeep Renegade com os mais de 22 mil seguidores no Instagram. “Só gratidão esse ano ainda irá acontecer muito mais sonhos sendo realizados”, escreveu. Um carro novo desse modelo custa a partir de R$ 130 mil, aproximadamente.

A polícia inicialmente acreditava que o crime fosse um latrocínio, que é roubo seguido de morte, no entanto, os agentes encontraram todos os pertences da vítima dentro do carro e descartaram essa possibilidade. A investigação aponta também que os suspeitos presos estiveram no local do crime e que Thais recebeu 16 facadas provavelmente dentro do veículo.

Em fotos recentes, amigos e familiares fizeram alguns comentários prestando homenagens à vítima. “Você foi uma mulher incrível e pode ter certeza que levarei os seus conselhos para o resto da vida”, relatou um dos perfis que seguiam Thais.

“Que Deus conforte o coração da família e principalmente da mãe dela. A Thaís era tudo para a mãe dela. Só quem conheceu sabe como ela era amorosa. Que achem o culpado e que ele pague pelo que fez”, afirmou outro.