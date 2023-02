Empresário agride a mulher em hotel e é filmado gritando com ela na frente dos filhos

O vídeo no qual um homem grita com a mulher na frente dos filhos deles viralizou nas redes sociais.

O caso aconteceu em um hotel na cidade de Touros, no litoral norte do Rio Grande do Norte.

Uma discussão entre o casal teria começado no quarto em que a família estava hospedada.

Segundo informações da TV Tropical, afiliada da Record TV, o homem, identificado como um empresário de Pernambuco, ficou embriagado e perdeu o controle, tendo passado a xingar a mulher.

Após apelos para que parasse, o homem a teria empurrado. A mulher caiu na cama, mas as agressões verbais continuaram na frente das crianças.

Nas imagens que circulam pela internet, o casal aparece na área do restaurante do hotel, onde o homem grita com a mulher, que pede a ele repetidamente que pare.

Uma das crianças chora enquanto tudo acontece, o que causou a comoção de internautas.

Outros hóspedes, chocados com a cena, decidem intervir e repreendem a agressão do homem.

A vítima foi levada até a delegacia local por funcionários e hóspedes do hotel. Ela registrou um boletim de ocorrência, mas não pediu uma medida protetiva de urgência.

Apesar de a mulher não ter representado criminalmente contra o marido e não ter retornado com o resultado do exame de lesão corporal, o caso deve continuar a ser investigado pela polícia, e o empresário pode responder pela Lei Maria da Penha.

A reportagem do R7 entrou em contato com o hotel em que tudo teria acontecido, mas ainda não obteve resposta. O espaço segue aberto para qualquer manifestação das partes envolvidas.