Enem | Inscrições para curso preparatório gratuito começam na segunda-feira (13)

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) deu a largada para a temporada 2023 do Pré-Enem Digital MT, cursinho destinado a estudantes matriculados no terceiro ano do ensino médio na rede estadual de ensino. As inscrições começam na próxima segunda-feira (13.02) e seguem o dia 17 deste mês. São oferecidas 10 mil vagas.

Cada estudante que se inscrever receberá um kit com 16 livros, além de cadernos com exercícios simulados. A inscrição deve ser feita com formulário disponibilizado pela Diretoria Regional de Educação (DRE) de cada um dos 15 polos do estado.

O início das aulas está previsto para o dia 20 de março nas escolas ou espaços designados pela Diretoria Regional. Por isso, é importante não perder o prazo da inscrição. O estudante deve se informar na escola em que estuda sobre o calendário, os formatos das aulas e os locais onde ocorrerão os aulões, pois cabe à cada Diretoria definir o calendário da unidade.

“Tudo será gratuito para o estudante, com plantões tira dúvidas online e aulões presenciais em horários acessíveis”, observa a coordenadora do ensino médio, ligada à Secretaria-Adjunta de Gestão Educacional (SAGE), Andrea Melo.

Ela destaca que o Pré-Enem [email protected] MT acontece paralelamente às aulas regulares, em outro período, não interferindo na rotina da escola. “Naturalmente, o conteúdo se torna um reforço para o aprendizado e um empurrão a mais para o estudante se sair bem no Enem”.

As atividades serão desenvolvidas em Alta Floresta, Barra do Garças, Cáceres, Confresa, Cuiabá, Diamantino, Juína, Matupá, Pontes e Lacerda, Primavera do Leste, Querência, Rondonópolis, Sinop, Tangará da Serra e Várzea Grande.

Enem 2023

A inscrição para o Enem 2023 terá início no dia 8 de maio e vai até o dia 19 do mesmo mês. A aplicação do exame será nos dias em 5 e 12 de novembro.

O exame é composto por uma redação e 90 questões divididas por quatro áreas de conhecimento: linguagens e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas, ciências da natureza e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias.

Com a nota do Enem, o estudante pode concorrer a vagas emuniversidades públicas e privadas de todo o Brasil.