Equipes da Prefeitura de Rondonópolis fazem força-tarefa após fortes chuvas

Equipes das Secretarias Municipais de Transporte e Trânsito (Setrat), Promoção e Assistência Social (Sempra), Habitação e Urbanismo, Gabinete de Apoio à Segurança Pública (Gasp) por meio da Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros estão percorrendo toda a cidade nesta terça-feira (21) para identificar os pontos que precisam de atenção após o alto volume de chuva que atingiu Rondonópolis.

Foram registrados 300 milímetros de chuva entre sexta-feira (17) e segunda-feira (20) elevando o nível dos rios da cidade, entre eles o Rio Vermelho a ponto de invadir a rua lateral, dessa forma agentes de fiscalização de trânsito montaram no início da tarde uma barreira leve na rua Rosa Bororo após a Avenida Amazonas no trecho abaixo da ponte do Casario enquanto a Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder) reforça o bloqueio.

“A tendência é subir ainda mais, porque as águas que caíram e a chuva que permanece na cabeceira do Rio Vermelho em Poxoréu ainda estão descendo, chegando aqui em Rondonópolis”, explicou o responsável pela Setrat, Lindomar Alves.

Uma equipe da Sempra está prestando auxílio para as famílias da região da rua Afonso Pena enquanto outra está mapeando a região do Canaã. Além do atendimento multiprofissional na zona rural em alguns pontos da Rodovia do Peixe.

“As famílias que foram afetadas estão sendo direcionadas a atendimentos emergenciais nesse momento para protegê-las do risco de alagamento, sendo ofertado a modalidade de acolhimento para posterior análise de necessidade de aluguel social via Secretaria de Habitação e outras necessidades mais emergenciais como alimento e vestuário”, pontuou a secretária de Promoção e Assistência Social, Fabiana Rizati.