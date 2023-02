Espanha apreende 120 kg de cocaína em navio que saiu do Brasil

A Guarda Civil e o Serviço de Vigilância Aduaneira da Espanha apreenderam 120 kg de cocaína que estavam escondidos em um navio de carga que atracou para realizar reabastecimento no porto de Santa Cruz de Tenerife.

A droga estava no interior do compartimento de refrigeração da embarcação, que partiu do Brasil e tinha como destino o porto de Londres, na Inglaterra, segundo fontes do Ministério do Interior espanhol informaram à Agência EFE nesta sexta-feira (3).

A ação foi o resultado de uma das vistorias de ancoragem realizadas pela Secção Fiscal e da Guarda de Fronteiras da Guarda Civil alocadas no porto de Santa Cruz de Tenerife, em conjunto com a Unidade de Vigilância Aduaneira Combinada de Santa Cruz de Tenerife.

Esse tipo de inspeção tem como objetivo fiscalizar a carga dos navios que atracam no local.

De acordo com as autoridades, a droga foi apreendida na embarcação que veio do Brasil, batizada de Pegasus, em 25 de janeiro.

Durante da vistoria do interior do navio, nas áreas comuns, foram encontrados quatro fardos com uma substância branca. A análise do material indicou que se tratava de cocaína.