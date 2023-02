Estudantes da rede estadual de MT já podem se inscrever para o programa Jovem Senador

Estudantes do Ensino Médio da Rede Estadual de Ensino já podem se inscrever no processo seletivo do Programa Jovem Senador 2023, realizado em parceria entre a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) e o Senado da República.O objetivo do programa é proporcionar à comunidade estudantil conhecimento sobre a estrutura e o funcionamento do Legislativo Federal. Ainda, estimular o relacionamento permanente dos jovens cidadãos com as rotinas do parlamento.

Podem participar os estudantes matriculados nas modalidades regular, técnico, especial ou indígena, com até 19 anos completos até o dia 31 de dezembro de 2023. A seleção será realizada por meio de concurso de redação com o tema a “Saúde mental nas escolas públicas”, respeitando os critérios técnicos definidos no regulamento.

Na primeira etapa, a inscrição é realizada pelo estudante e um professor orientador. Para isso, é preciso enviar a ficha de inscrição preenchida e uma cópia impressa da redação ao diretor da unidade escolar até o dia 6 de abril. As redações enviadas após essa data serão desclassificadas.

A próxima etapa será realizada pelas escolas, após selecionar apenas uma redação entre todos os textos inscritos. Cada unidade participante irá enviar a redação escolhida à Diretoria Regional de Educação (DRE) do seu polo. Feito isso, caberá às 15 DREs fazerem uma nova seleção, onde cada uma delas escolher três redações que serão encaminhadas à banca examinadora da Seduc.

Serão selecionadas três redações entre as 45 enviadas pelas DREs. Então, os textos finalistas serão encaminhados à organização do programa, no Senado Federal, até o dia 05 de maio, para concorrer na etapa nacional.

A coordenadora do Ensino Médio, Andrea Melo, que é ligada à Secretaria Adjunta de Gestão Educacional (SAGE), disse que as etapas nacionais ocorrem em 31 de maio e 12 de junho.

“É importante não perder os prazos, e que o estudante esteja ciente das etapas do processo. O estudante selecionado deverá ter disponibilidade para participar da semana de imersão na agenda parlamentar, no período de 21 a 25 de agosto, em Brasília”.

Confira o regulamento do programa aqui.