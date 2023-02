Estudantes e professores de MT podem concorrer a 100 mil dólares em prêmio internacional de sustentabilidade

As escolas de ensino médio da rede estadual que desenvolvem projetos na área de sustentabilidade podem se inscrever no Prêmio Zayed de Sustentabilidade 2024, uma iniciativa mundial dos Emirados Árabes Unidos para incentivar o protagonismo estudantil. As inscrições devem ser feitas pelas escolas até o dia 2 de maio deste ano no portal oficial do prêmio.

O prêmio é dividido em cinco categorias: Saúde, Alimentos, Energia, Água e Escolas Secundárias Globais. A iniciativa busca apresentar soluções sustentáveis para comunidades vulneráveis, melhorando o acesso à energia elétrica, água potável de qualidade, alimentos nutritivos e cuidados com a saúde para países subdesenvolvidos.

Um fundo de US$ 3 milhões vai ser distribuído entre os vencedores das cinco categorias. A categoria Escolas Secundárias é dividida em seis regiões mundiais (Américas; Europa e Ásia Central; Oriente Médio e Norte da África; África Subsaariana; Sul da Ásia e Leste Asiático e Pacífico). Cada escola selecionada pode receber até US$ 100 mil para iniciar ou expandir o projeto.

Por meio da categoria Escolas Secundárias, direcionada aos professores e alunos do ensino médio, o prêmio estimula os jovens a desenvolver suas habilidades em liderança e sustentabilidade, assumindo um papel ativo no apoio às comunidades onde vivem.

Os projetos vencedores serão anunciados durante a cerimônia de premiação da Conferência de Mudanças Climáticas da ONU, Emirados Árabes Unidos (COP 28 Climate Summit), que será realizada entre os dias 30 de novembro e 12 de dezembro deste ano.

Este ano o Prêmio completa 15 anos honrando o legado do fundador dos Emirados Árabes Unidos, Sheikh Zayed, e acelerando o desenvolvimento sustentável e o impacto humanitário em todo o planeta.

A inscrição deve ser feita em língua inglesa e o candidato ou escola que precisar de ajuda para preencher a ficha pode entrar em contato com a organização do prêmio pelo e-mail [email protected]. Para se inscrever ou saber mais sobre o prêmio acesse o link aqui.