A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro vai presidir o PL Mulher. O anúncio foi feito pelo presidente Nacional do partido, Valdemar Costa Neto, durante um encontro na sede da sigla, em Brasília, na quarta-feira (15).

Valdemar afirmou que a missão de Michelle será viajar o Brasil com o objetivo de atrair mais filiadas e aumentar a participação feminina na política.

Ao agradecer a indicação do seu nome para o comando do PL Mulher, Michelle se comprometeu a levar o partido para os quatro cantos do país.

“Quero agradecer o apoio das deputadas, para mim é algo novo. Se Deus viu graças em mim para ter a oportunidade de construir um Brasil melhor, estou disposta a colaborar com o crescimento do PL Mulher, seguir na luta pela comunidade surda e agregar a pauta da mulher com acessibilidade”, destacou.

De acordo com Valdemar Costa Neto, “Michelle vai ter toda a estrutura no partido” e percorrerá “o país realizando encontros com mulheres nos estados das deputadas da legenda”.