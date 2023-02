Família Bolsonaro lança loja virtual com produtos em homenagem ao ex-presidente

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) usou as redes sociais neste domingo (26) para divulgar o lançamento de uma loja virtual com produtos em homenagem ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O destaque entre os artigos da Bolsonaro Store é a pré-venda de um calendário de mesa e de parede com fotografias do governo Bolsonaro.

“Te convido a conhecer o calendário da Bolsonaro Store. Além de fotos exclusivas e de qualidade, você vai poder relembrar as diversas vitórias do presidente Jair Bolsonaro“, afirma o deputado em um vídeo gravado na praça dos Três Poderes, em Brasília.

O calendário tem fotos da posse de Bolsonaro na Presidência da República, de motociatas, de inaugurações de trechos da transposição do rio São Francisco e de manifestações em apoio ao governo do ex-presidente.

Também estão à venda uma caneca de chopp, um troféu de mesa e uma tábua de madeira. Os itens contêm a frase “Nosso sonho segue mais vivo do que nunca” e os preços variam de R$ 49,90 a R$ 109,90. Segundo o site, a pré-venda dos produtos vai até 5 de março.

Bolsonaro está nos Estados Unidos desde o fim de 2022. Ele viajou para o país em 30 de dezembro, um dia antes do fim do mandato à frente do Palácio do Planalto.

O ex-presidente disse que pretende voltar ao Brasil em março para liderar o movimento de oposição ao atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). De acordo com Bolsonaro, ele é o único político capaz de assumir o posto de líder nacional da direita e fazer frente a Lula.