Fazendo tudo e sem tempo para nada

Já prometi a mim mesmo: quando me encontrar com Deus, vou pedir meu dinheiro de volta e reclamar ainda. “Foi muito rápida a vida”, direi! De repente, minha filha completou metade de sua gravidez, quatro meses e meio; de repente, já é sexta-feira; de repente, completarei 50 anos de vida em 2023. Hei, de repente, já é 2023! Assombra-me a velocidade do tempo.

Perguntam se o tempo tem velocidade, já que a fórmula da velocidade é distância dividida pelo tempo (delta “s” sobre delta “t”). Parece realmente impossível. Uma vez que o tempo integra a fórmula da velocidade em si, não teria como ele ter sua velocidade aferida fora da fórmula. O modelo matemático seria tempo sobre tempo (delta “t” sobre delta “t”). Einstein resolveu parte desse problema.

Para o físico alemão, além dos três vetores conhecidos à época (altura, largura e profundidade), um quarto vetor, o tempo, integraria a realidade e, por isso mesmo, ela seria quadrimensional. O modelo físico-matemático que unia os vetores x, y e z (nosso famoso cubo) não seria completo. Einstein teorizou que somente quando espaço e o tempo estivessem associados é que a realidade seria possível. Nesse sentido, o tempo teria sua própria velocidade. A Teoria da Relatividade, formulada em 1905, asseverou que nossa existência se dá dentro do eixo espaço-tempo e mais, o tempo, por isso, teria velocidade, assim como o espaço.

Antes desse enunciado, a velocidade só podia ser medida no espaço, e o tempo era mero integrante da fórmula : tantos quilômetros por hora, tantos metros por segundo, etc. Com a tese de Einstein, no entanto, movemo-nos no espaço, como também no tempo. Dessa forma, assim como a velocidade em um determinado vetor diminui quando o objeto se move apenas e tão somente no outro vetor, de igual modo, quanto mais nos movemos no espaço, menos nos deslocamos no tempo. Vou tentar explicar.

Imaginemos que eu tenha uma velocidade máxima para me deslocar no espaço, 1.000 km/h. Sim, eu sei que existem veículos que conseguem imprimir velocidades superiores a isto. Mas, só em tese, conceba a ideia de que 1.000 km/h seja nossa velocidade limite; que nada possa ir mais rápido que isto. Em um plano bidimensional, onde x descreve o movimento horizontal e y, o vertical, se quero me deslocar a 1.000 km/h no eixo x, logo minha velocidade no eixo y será igual a 0. Isto porque, não podendo ir mais rapidamente que minha velocidade limite de 1.000 km/h, se procuro me deslocar nos dois eixos, descrevendo uma linha oblíqua no gráfico, logo, as velocidades em x e y não podem ser de 1.000 kh/h em cada uma delas, senão eu estaria me movendo mais rapidamente que isto. Quanto mais procuro me deslocar no eixo y, mais devagar me movo pelo eixo x.

Assim também se dá com o tempo. Todos os corpos têm velocidade estática igual à velocidade máxima conhecida, a da luz. Parados, o tempo tem a sua velocidade. Quando, no entanto, movo-me no espaço, diminuo o tempo. Lembra-se dos eixos x e y do parágrafo anterior e que, quanto mais rapidamente me desloco em um deles, menor será a velocidade no outro? Pois é! Imagine agora que o tempo é o eixo y e o espaço, o x. Como tenho uma velocidade máxima, a da luz, quando mais me desloco no eixo do espaço, menor é meu movimento no tempo. É por isso que o tempo está ficando menor! É que estamos fazendo muitas coisas simultaneamente. A gente assiste televisão olhando o WhatsApp, anda na esteira ouvindo podcast, fala ao telefone cozinhando. Não paramos mais.

E o tempo, ah! o tempo, temos cada vez menos. A gente precisa parar de querer fazer tudo. Senão, acabamos ficando sem tempo para nada. Bora fazer nada!?