Feira da Agricultura Familiar impulsiona pequeno produtor

Ter um local para vender a produção, de forma diretamente ao consumidor, e, sem atravessador, são vantagens da “Feira da Agricultura Familiar”, promovida pelas prefeituras de Várzea Grande e de Nossa Senhora do Livramento, mensalmente.

Os pontos positivos foram citados pelo produtor de pitaya (fruta exótica e de alto valor nutricional), Durval dos Santos, que participou como feirante pela primeira vez na edição da feira municipal e comemorou a venda de todos os produtos que expôs.

“Graças a Deus eu vendi tudo que eu expus. A ideia da feira é ideal, pois o pequeno produtor da agricultura familiar não tem onde vender o que produz sem ter o atravessador, então ele perde. E, com a feira ganhamos mais, levamos o produto fresco e direto ao consumidor. Parabéns pela iniciativa”, disse Durval.

A segunda edição da “Feira da Agricultura Familiar”, realizada no último dia 09 de fevereiro no Paço Municipal da Prefeitura de Várzea Grande, foi sucesso de vendas. Segundo dados do coordenador de Desenvolvimento Rural Sustentável, Jhonattan Ferreira, que está à frente da organização da feira, foram comercializados cerca de R$ 15 mil.

“Superamos o valor de vendas da primeira feira realizada em dezembro do ano passado, quando os produtores venderam cerca de R$ 10 mil. Nesta edição de fevereiro também trouxemos mais feirantes. Na primeira edição foram 14 e nesta 20, sendo 15 produtores de Várzea Grande e 05 produtores de Nossa Senhora do Livramento. Porém o grande protagonista foi o consumidor. A população compareceu e comprou. Uma prova de que os produtos são bons e os preços agradaram”, declarou Jhonattan.

“Estamos conseguindo materializar exatamente o que o prefeito Kalil Baracat nos pediu que é incentivar e impulsionar o pequeno produtor rural que temos na nossa cidade. Em um primeiro momento qualificamos essas pessoas, demos assistência técnica para a produção, ensinamos a como agregar valor ao seu produto, a precificar, manter os padrões de qualidade e higiene. Também conseguimos o apoio da secretária de Estado de Agricultura Familiar, Teté Bezerra, para o fornecimento de equipamentos, inclusive tratores, veículos para transporte, entre outros. E, agora começamos a colher os frutos e ver na prática o fortalecimento da agricultura familiar no município”, detalhou o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável, Célio dos Santos.

A próxima edição da Feira da Agricultura Familiar será no dia 02 de março, uma quinta-feira, das 8h às 17h, no Paço Municipal da Prefeitura de Várzea Grande. Durante este ano de 2023, a comercialização será todo mês, integrando pequenos produtores rurais de Várzea Grande e de Nossa Senhora do Livramento.

Confira todas as datas: 05/04 – Quarta-feira (Quinta é feriado); 04/05 – Quinta-feira; 01/06 – Quinta-feira; 06/07 – Quinta-feira; 03/08 – Quinta-feira; 06/09 – Quarta-feira (Quinta é feriado); 05/10 – Quinta-feira; 01/11 – Quarta-feira (Quinta é feriado) e 07/12 – Quinta-feira.