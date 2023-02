Fluxo de veículos de passeio deve aumentar em até 35% na BR-163

O feriado prolongado de Carnaval deve alterar o movimento de veículos na BR-163/MT entre os dias 17 e 23 de fevereiro, período em que a presença dos automóveis deve crescer até 35%, enquanto a presença das carretas e caminhões pode chegar a uma queda de 26%. Diante da previsão de tráfego intenso, a Concessionária Rota do Oeste realiza a operação Rota à Vista ampliando o monitoramento in loco na rodovia, de Itiquira a Sinop.

A variação no fluxo da BR-163, com aumento de tráfego dos veículos de passeio e redução dos de carga, é uma realidade registrada em todos os feriados prolongados. A gerente de Operações da Rota do Oeste, Bárbara Nathane, explica que apesar da queda no número de carretas e caminhões na rodovia, a atenção e o cuidado devem ser redobrados por todos os motoristas, visto que, ainda assim, o transporte de cargas segue intenso o ano todo.

“Há o registro de redução na presença dos veículos de carga, mas ainda assim o fluxo é alto. Os motoristas que não são acostumados a viajar em rodovias devem ficar muito atentos, seguir a legislação de trânsito e respeitar a sinalização”, comenta a gerente.

Sobre a operação Rota à Vista, ela explica que haverá uma intensificação no monitoramento feito pelas viaturas na rodovia, reduzindo o tempo de passagem por cada local, especialmente nas regiões onde o movimento de veículos é mais alto. A Rota do Oeste também colocará o aparato operacional em pontos estratégicos, de acordo com o mapeamento da Concessionária, diminuindo o tempo de resposta em casos de acionamentos.

“Com base no nosso histórico operacional, durante os feriados prolongados, identificamos alguns locais onde a demanda por atendimento é mais recorrente. Com isso, vamos realocar estrategicamente nosso aparato operacional para atender de forma mais célere quem precisar de algum tipo de apoio”, explica Bárbara.

De acordo com a Concessionária, o fluxo de veículos de automóveis começa subir nesta sexta-feira (17.02.2023) com um tráfego 21% maior que em dias sem feriado. O sábado (18.02.2023) deve ser o dia com maior movimento de automóveis, podendo chegar a um aumento de 35%. Na terça-feira (21.02.2023), data em que inicia o retorno do feriado, o aumento dos automóveis pode chegar a 20%.