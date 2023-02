Força Tática troca tiros com faccionados na zona rural e dois acabam mortos durante a noite

Dois homens morreram após uma troca de tiros com a Força Tática ocorrida na noite desta segunda-feira (13) no município de Barra do Bugres – MT. De acordo com a polícia, os suspeitos fazem parte de uma facção criminosa.

Segundo informações repassadas a equipe, a polícia recebeu uma denúncia de que aproximadamente dez pessoas estariam em uma propriedade em uma área rural, reunidos para a pratica de crimes na região.

Policiais da Força Tática do 7º Comando Regional realizaram um cerco no local, momento em que iniciou o confronto.

Dois homens identificados como Alexandre dos Reis Borges, vulgo índio e Kelvi Veríssimo Teixeira acabaram feridos. Eles chegaram a ser levados ao hospital pelos próprios policiais, mas acabaram morrendo.

Foram apreendidos um revólver, uma carabina, várias munições e entorpecentes.