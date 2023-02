Glória Maria morre após luta contra o câncer

Glória Maria morreu na manhã desta quinta-feira (2), no Rio de Janeiro. No dia 6 de janeiro, a apresentadora foi internada no Hospital Copa Star, em Copacabana, para tratar um câncer metastático no cérebro.

A jornalista foi diagnosticada a primeira vez com a doença em 2019. Inicialmente, o tumor apareceu no pulmão.

Glória foi submetida a uma cirurgia de retirada do câncer, mas continuou com o tratamento de imunoterapia. No dia seguinte, a doença atingiu o cérebro da apresentadora.

A jornalista deixa duas filhas, Maria, de 15 anos, e Laura, de 14.

Relembre a trajetória

Filha do alfaiate Cosme Braga da Silva e da dona de casa Edna Alves Matta, Glória Maria Matta da Silva nasceu no Rio de Janeiro.

Formada em jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ), a comunicadora contou que chegou a conciliar os estudos com um emprego de telefonista na Embratel.

Nos anos de 1970, a jornalista foi levada por uma amiga à Rede Globo para ser rádio-escuta e anos foi efetivada como repórter.