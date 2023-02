Governador defende trabalho em sintonia com deputados: “Nosso dever é prestar serviços de qualidade ao povo”

O governador Mauro Mendes defendeu a continuidade do trabalho em sintonia com a Assembleia Legislativa, visando mais entregas de obras, ações e “serviços de qualidade ao povo” mato-grossense.

O gestor participou da posse dos deputados estaduais eleitos para a 20ª Legislatura, na manhã desta quarta-feira (01).

“Espero que aquilo que já conseguimos entregar ao povo mato-grossense possa nos inspirar a aprimorar essa atuação com harmonia, respeito e convivência, focada naquilo que é nosso grande dever, que é prestar serviços de qualidade ao povo mato-grossense”, afirmou.

Mauro Mendes ressaltou a importância da parceria da Assembleia Legislativa para as conquistas obtidas nos últimos quatro anos, período em que o Governo de Mato Grosso saiu de uma situação de quase “quebra” para o estado brasileiro que mais investe no cidadão.

“Agradeço a todos os deputados que nos ajudaram nessa missão. Tivemos que tomar medidas importantes, corajosas, disruptivas, para que pudéssemos romper com aquele estado que não conseguia atender nem internamente e nem o cidadão”, pontuou.

O governador lembrou que somente por meio do equilíbrio fiscal obtido com o apoio da Casa de Leis, foi possível realizar investimentos recordes em todas as áreas.

“Conseguimos o equilíbrio fiscal, e foi através dele que pudemos construir tantas políticas públicas. Não é possível investir em Saúde, em Educação, em Infraestrutura, no Social, no Meio Ambiente, na Agricultura Familiar, sem ter dinheiro para isso”, explicou.

De acordo com o governador, os deputados estaduais representam o povo e é preciso que atuem em harmonia com o Poder Executivo para que o cidadão possa ser beneficiado.

“Estamos de portas abertas a todos os senhores. Nossos deputados terão acesso, dentro da legalidade, a toda informação sobre as ações, obras para que eles possam fazer o papel que o povo mato-grossense atribuiu a eles. Estaremos ombreando, lado a lado, em defesa dos interesses dos mato-grossenses”, completou.