Governador: “Medidas e obras do Governo ajudaram a aumentar a renda média do mato-grossense”

O governador Mauro Mendes afirmou que as medidas tomadas pelo Governo de Mato Grosso, voltadas à geração de emprego, desenvolvimento e atração de empresas, contribuíram para que Mato Grosso figure hoje como o Estado com a maior elevação da renda média de seus trabalhadores.

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que foram compilados pela Secretaria Estadual de Planejamento e Gestão (Seplag), a renda média dos mato-grossense registrou elevação de 14,7% no último trimestre de 2022, em comparação com o mesmo período de 2021.

Esse aumento está muito acima do crescimento da renda média no Brasil, de 2,51%, e da região Centro-Oeste (8,59%). Em Mato Grosso, a renda média subiu de R$ 2.579,00 para R$ 2.958,00.

“Nosso Estado foi o Estado que mais cresceu a renda dos trabalhadores. Quase 15% de crescimento, é o maior do Brasil. Se Deus quiser vamos continuar avançando em 2023, que vai ser um ano muito bom para Mato Grosso e para a grande maioria dos mato-grossenses”, ressaltou o governador.

Mauro Mendes lembrou que esse avanço tem relação com as medidas adotadas pela gestão, a exemplo das milhares de obras e ações realizadas em todas as áreas e em todas as regiões de Mato Grosso, com investimento de quase 20% de tudo o que o Estado arrecada – fato que tem gerado milhares de empregos diretos e indiretos.

Além disso, de acordo com o governador, as políticas de isonomia e rapidez na concessão de incentivos fiscais; redução recorde de impostos; maior celeridade na análise de licenças ambientais e de Cadastro Ambiental Rural (CAR); entre outras, têm atraído empresas para Mato Grosso, desenvolvendo estado e criando ainda mais oportunidades ao povo mato-grossense.

“Nós continuamos sendo o Estado Brasileiro que mais gera emprego. Temos a menor taxa de desemprego entre todos os Estados. Fico muito feliz com mais essa notícia boa. Posso garantir que vamos continuar investindo bastante e fazendo obras importantes para Mato Grosso e também em parceria com as prefeituras”, finalizou.