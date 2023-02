Governo de Mato Grosso autoriza concurso para a Saúde com 400 vagas

O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, autorizou a realização de concurso público com 400 vagas para a Secretaria de Estado de Saúde (SES), ainda este ano, e a Secretaria de Estado de Saúde já está em processo de contratação da empresa que irá elaborar o edital e realizar o certame.

“Queremos agradecer ao governador por ter permitido que realizemos esse concurso e vamos reforçar o nosso time. Esse será o primeiro concurso realizado na saúde em 20 anos”, declarou o secretário.

Gilberto afirmou que a necessidade de concurso foi identificada no início da gestão Mauro Mendes, em 2019, porém muitas dívidas, deixadas por gestões anteriores precisavam ser sanadas. Após esse trabalho concluído e com todos os repasses em dia, o Governo passou a fazer investimentos na área, como a construção de seis novos grandes hospitais: Central e Julio Muller, em Cuiabá, e os Regionais de Alta Floresta, Tangará da Serra, Juína e do Araguaia, em Confresa.

“Graças a Deus conseguimos superar os obstáculos e hoje temos condições de honrar com esse compromisso. Existe uma série de investimentos sendo feitos na área da saúde. Somente nesses hospitais são aplicados R$ 800 milhões. “Não tem nenhum Estado do Brasil que esteja investindo tanto em infraestrutura de saúde como Mato Grosso”, enfatizou Gilberto.

Ele acrescentou as reformas realizadas em outros Hospitais Regionais, como Cáceres, Rondonópolis, Sorriso, Sinop e Colíder, ressaltando que “durante as reformas, as unidades de saúde não pararam de atender para não prejudicar a população”.

“Além disso, neste mês de março completam 50 meses consecutivos de repasses em dia para a saúde dos municípios. Estamos honrando rigorosamente os compromissos com os municípios”, destacou o secretário.